Compania italiană Costa Cruises continuă expansiunea locală: România este o piață cu un potențial remarcabil, dar încă nevalorificat

Costa Cruises, una dintre cele mai mari linii de croazieră din lume, își accelerează dezvoltarea pe piața românească, pe fondul interesului tot mai mare pentru vacanțele pe mare și al potențialului semnificativ de creștere al segmentului de croaziere. Pentru compania italiană, România este a doua cea mai mare piață din Europa Centrală și de Est și a șasea din UE, cu o creștere anuală estimată la 5-10%.

Astfel, ca parte a strategiei sale, Costa își propune să consolideze parteneriatele locale, să crească vizibilitatea brandului și să lanseze itinerarii adaptate noilor așteptări ale călătorilor români.

Angajamentul față de piața din România a fost reafirmat în cadrul evenimentului organizat în București la Scenario ONE Tower, la care au participat peste 100 de parteneri din turism și reprezentanți media. Cu această ocazie, operatorul a lansat un nou program de vacanțe de croazieră pentru turiștii din România.

„România reprezintă o piață cu un potențial remarcabil încă nevalorificat, iar prezența noastră aici reflectă încrederea puternică pe care o avem în creșterea sa pe termen lung. Călătorii români caută tot mai mult experiențe autentice, confort și descoperire. Misiunea Costa este să susțină această evoluție oferind ceva cu adevărat distinct: echilibrul perfect între conceptul Italian Essence, itinerariile inovatoare integrate cu activitățile unice Sea&Land Destination și experiențe culinare excepționale”, a declarat Mirco Vassallo, International Region Director în cadrul Costa Cruises.

Totodată, pentru turiștii români, Costa va lansa în curând aplicația utilizată la bord în limba română, oferind astfel pasagerilor acces facil la programul zilnic de activități, meniurile numeroaselor restaurante, detalii despre excursiile din fiecare destinație și alte servicii disponibile pe navă.

De ce România este o piață importantă pentru Costa Cruises

România este una dintre cele mai promițătoare și cu cel mai mare potențial țări din Europa Centrală și de Est. Piața rămâne insuficient valorificată pe segmentul croazierelor, în ciuda unor avantaje clare: conexiuni aeriene bune din București către porturi-cheie precum Barcelona, Valencia, Roma (Civitavecchia), Copenhaga, Hamburg, Bari sau Atena, o populație de 19 milioane de oameni și o economie în creștere.

Turiștii din România reprezintă aproximativ 25% din totalul pasagerilor Costa din Europa Centrală și de Est. În ultimii ani, vânzările Costa Cruises în România au crescut cu peste 70% față de 2023.

În activitatea Costa, România a înregistrat o creștere puternică, de două cifre, în 2025, consolidându-și poziția printre cele mai performante piețe din Europa Centrală și de Est și devenind un contributor tot mai important în strategia internațională de diversificare a companiei.

Porturile de îmbarcare sunt ușor accesibile pentru români datorită conexiunilor aeriene excelente din București, Cluj, Timișoara și Iași către Barcelona, Roma (Civitavecchia) și Dubai, iar această conectivitate susține potențialul de creștere al pieței.

Conform estimărilor privind evoluția pieței de croaziere din România, rata de penetrare este încă redusă (0,17%), cu aproximativ 37.000 de pasageri în 2025. Numărul lor este așteptat să crească la 50.000 în 2028. Ritmul anual de creștere al pieței este estimat între 12% și 15%, iar pentru 2026 Costa vizează o majorare de 7% a vânzărilor în România.

Ce destinații preferă turiștii și cât costă o croazieră

Peste jumătate dintre pasagerii Costa (56%) aleg croazierele în Marea Mediterană, 22% optează pentru Emiratele Arabe Unite, iar restul preferă Europa de Nord, Insulele Canare sau Caraibele. Tendința se menține și în România.

Se remarcă și un interes tot mai mare pentru mini-croazierele de 4-5 nopți, preferate în special de tineri (25-35 ani) și familii tinere (până la 40 ani).

Pachetele All Inclusive pentru croazieră au tarife de la 599 euro/persoană. Acestea includ un sejur de 7 nopți cu pensiune completă, pachetul de băuturi alcoolic și non-alcoolic MyDrinks, cazare în cabină interioară și taxele portuare. Oferta este valabilă până pe 2 martie pentru o sute de croaziere cu operare până în decembrie 2026.

Croaziera este vacanța ce nu cunoaște termenul de sezon, întrucât în fiecare moment al anului există o destinație perfectă pentru relaxare și explorare multi-destinații în confort de 5 stele. Marea Mediterană este principala opțiune de vacanță pentru români atât în sezonul estival, dar și în lunile de toamnă și primăvară, pentru temperaturile bânde și varietate. Cei mai mulți turiști preferă itinerariile din Mediterana de Vest, cu opriri în Italia, Franța și Spania, inclusiv destinații spectaculoase precum Marsilia (Calanques), Napoli – Capri, Ibiza sau Mallorca.

În luna august românii se pot bucura de o experiență incredibilă. Compania a lansat o croazieră în Marea Balearelor chiar în timpul eclipsei solare totale, un fenomen natural incredibil nemaivăzut în ultimii 20 de ani. Costa Pacifica este singura navă care pe timpul eclipsei va opri navigarea pentru a permite oaspeților să se bucure pe deplin de acest moment unic. Turiștii pot găsi deja la agențiile partenere pachete de vacanță pentru acest program cu zbor și serviciile de transfer la tarife avantajoase.

Pasionații de adrenalină și experiențe atipice pot opta în destinațiile vizitate, precum înot cu rechinii în Barcelona sau trasee de escaladă montană și via ferrata.

Insulele grecești (Mykonos, Santorini) sunt printre cele mai atractive opțiuni, inclusiv experiențe speciale pe mare cum ar fi navigarea deasupra celui mai adânc punct din Marea Mediterană, Groapa Calypso cu o adâncime de 5.109 m aflat în Grecia, unde nava încetinește pentru a oferi oaspeților o vedere spectaculoasă a stelelor de mare sau la Sanctuarul Cetaceelor.

Europa de Nord e aleasă de românii care preferă natura și temperaturile mai scăzute, cu fiorduri norvegiene și atracții precum Geiranger și Cascada Șapte Surori. În 2026 agențiile partenere pariază pe această destinație ca urmare a interesului din anul precedent, având ân vedere că pachetele de croaziere includ zbor din mai multe orașe mari din țară.

În timpul iernii, românii aleg croazierele exotice – itinerarii în Caraibe sau Emiratele Arabe Unite, Oman și Qatar, unde se bucură de zile călduroase la plajă.

Românii sunt tot mai atrași de vacanțe pe vas de croazieră, atât datorită prețului și facilităților de pe navă, cât și diversificării itinerariilor cu posibilitatea de a vizita mai multe locuri în aceeași călătorie.

Astfel, în cadrul evenimentului, Costa Cruises a prezentat un concept unic pe piața croazierelor, Sea & Land Destinations – produsul emblematic al companiei care îmbină destinațiile exclusive pe mare (Sea Destinations) – experiențe imersive trăite direct de la bord – cu destinații atent selectate la țărm (Land Destinations), ce permit o descoperire mai profundă și autentică a fiecărui loc.

Croaziere vara 2026: Mediterana de Est și de Vest, Europa de Nord

În Mediterana de Vest, oaspeții pot trăi experiențe Sea Destinations precum un concert la răsărit în Golful Parcului Național Calanques, unde un pianist interpretează la ivirea zorilor, printre parfumuri de lavandă, rozmarin și floare de portocal, în timp ce nava navighează prin „fiordurile Mediteranei”. Ca Land Destination, călătorii pot opta pentru o experiență memorabilă la Acvariul din Barcelona, unde pot înota alături de 11 rechini, într-o experiență unică de diving.

În Europa de Nord, itinerariile includ fiorduri spectaculoase, completate de Sea Destinations precum traversarea cascadei „Seven Sisters”, care oferă priveliști ample și memorabile asupra stâncilor, admirate dintr-un punct panoramic exclusiv pe mare.

Croaziere iarna 2027: Mediterana de Vest, Caraibe, Golful Arabic și Insulele Canare

În Golful Arabic, croazierele la bordul navei Costa Smeralda vor naviga către Dubai, Abu Dhabi, Doha și Muscat, iar printre Land Destinations se numără o experiență 4×4 prin dunele aurii ale deșertului, urmată de ospitalitate tradițională în stil beduin.

În Insulele Canare, itinerariile Costa la bordul navei Costa Pacifica vor explora unele dintre cele mai spectaculoase insule ale arhipelagului – precum Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria și Fuerteventura – oferind o combinație între peisaje vulcanice, plaje cu nisip negru, orașe vibrante și o cultură locală distinctă.

Prin evenimentul organizat la București, Costa Cruises și-a demonstrat angajamentul nu doar de a inspira călătorii, ci și de a susține comunitatea locală a agențiilor de turism prin instrumente dedicate, programe de training și activități de co-marketing menite să sprijine partenerii din România.

La nivel mondial, segmentul de croaziere înregistrează un ritm de creștere mai accelerat decât turismul general. În 2024 au călătorit pe mare aproape 35 de milioane de oameni. Este estimată o creștere de peste 30% a numărului de pasageri în 2027 comparativ cu 2019, potrivit CLIA – State of the Cruise Industry Report.

Compania derulează un amplu proces de reînnoire și modernizare a flotei, cu investiții de peste 200 de milioane de euro pentru upgrade-ul navelor, modernizarea spațiilor, îmbunătățirea designului și integrarea celor mai noi inovații. Un exemplu este nava Costa Serena care și reluat recent operațiunile în Asia după o transformare totală, acum cu un design modern ce reinterpretează figuri din mitologia greacă, folosind arta „pop” prin culori și forme îndrăznețe.