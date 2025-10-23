Cruisehub, prima agenție din România care organizează o croazieră de grup de tip expediție în Antarctica

Românii se orientează tot mai mult spre croaziere de lux și de expediție, pentru care cererea s-a dublat în ultimii doi ani, potrivit datelor CruiseHub, parte din grupul Aerotravel. Noul trend al anului este Antarctica, unde turiștii călătoresc pentru experiențe rare și autentice, departe de traseele turistice clasice. Expedițiile la capătul lumii durează două săptămâni printre ghețari uriași și iceberg-uri, colonii de pinguini și peisaje polare spectaculoase.

Având în vedere evoluția cererii pentru croaziere, CruiseHub înregistrează în 2025 venituri mai mari cu 27% și o creștere a numărului de pasageri cu 19% față de 2023. În ciuda incertitudinilor economice din acest an, CruiseHub estimează că va încheia anul cu o creștere totală de aproximativ 7% față de 2024.

Ce vor vedea românii în Antarctica într-o expediție de lux cu spărgătorul de gheață, de la 14.449 euro de persoană

Românii caută tot mai des vacanțe în locuri rare și greu accesibile, iar CruiseHub propune destinații exclusiviste, precum croaziera de expediție în Antarctica, cu tarife de la 14.449 euro/persoană, ce are loc la începutul lunii noiembrie a acestui an. Astfel, CruiseHub este prima agenție de turism din România care organizează o croazieră de grup de tip expediție în Antarctica.

Expediția pornește pe ruta Ushuaia (Țara de Foc, Argentina) – Strâmtoarea Drake – Peninsula Antarctică, la bordul vasului de tip spărgător de gheață World Explorer, operat de compania Quark Expeditions. Croaziera durează 10 nopți, iar întreaga călătorie România–Antarctica se întinde pe 15 zile cu vizite în Buenos Aires și Ushuaia. Nava, cu o capacitate de 140 pasageri, oferă exclusiv cabine cu balcon și vedere directă la ocean, pentru o experiență polară autentică în condiții de lux.

Pe durata croazierei, pasagerii vor vedea ghețari spectaculoși, colonii de pinguini și foci, balene în habitatul lor natural și peisaje polare de o frumusețe rară, în unele dintre cele mai izolate locuri de pe planetă, trăind o experiență cu adevărat unică, pe mare, pe gheață sau în aer – cu bărci Zodiac, caiace, elicoptere sau baloane cu aer cald. De altfel, perioada optimă pentru vizite în Antarctica este noiembrie-martie, când temperaturile sunt mai blânde (între -2°C și +8°C), iar fauna este activă.

La bordul navelor Quark, un specialist al echipei de expediție este alocat fiecărui grup de șase pasageri, oferind o experiență personalizată și educativă. Echipa Quark este alcătuită din experți în geologie, glaciologie, biologie marină, ornitologie, fotografie și știința pinguinilor, care transformă fiecare zi de călătorie într-o lecție vie despre lumea polară.

Suplimentar, românii pot participa la activități unice, pe care nu le mai pot face în alte locuri din lume, precum plimbări cu caiacul printre ghețari și foci, camping pe continentul antarctic sau celebra scufundare polară („Polar Plunge”), o experiență rezervată celor care vor să testeze limitele aventurii.

„Suntem încântați că reușim să ‘spargem gheața’ ca prima agenție care organizează o croazieră de expediție în Antarctica la cheie, personalizată pentru un grup de turiști din România — o nișă de vacanță cu un potențial uriaș pentru clienții sofisticați care caută experiențe autentice și rafinate. Croazierele în Antarctica, și nu numai, sunt considerate vârful absolut al turismului de explorare, combinând aventura autentică cu luxul rafinat. Observăm o transformare clară în comportamentul călătorilor pe croazieră în general: nu mai vor doar să ajungă la destinație, ci caută și acel altceva pentru a trăi o poveste completă. Croazierele s-au adaptat remarcabil – oferă itinerarii tematice, excursii la țărm sustenabile și experiențe gastronomice de top. O croazieră poate include până la șapte destinații diferite, zero griji logistice și un raport calitate-preț imbatabil. Acesta este motivul pentru care croaziera a devenit o alegere inteligentă pentru români, nu doar o simplă curiozitate”, declară Florin Bidirel, General Manager CruiseHub.

Cererea pentru croaziere de expediție a crescut cu peste 30% în ultimii 3 ani (conform CLIA – Cruise Lines International Association). Antarctica este considerată „ultima frontieră turistică” – un vis bifat în special de călători experimentați, cu vârste între 40 și 65 de ani, care au vizitat deja alte continente. Numărul de vizitatori anual în regiune este limitat la aproximativ 100.000, pentru a proteja ecosistemul polar.

Pentru suma achitată, turiștii au incluse pe întreaga călătorie de aproape trei săptămâni 10 nopți de cazare în cabină cu balcon în regim all-inclusive pe nava Quark Expeditions, zborurile București-Buenos Aires dus-întors, zborul Buenos Aires-Ushuaia dus-întors, 3 nopți de cazare cu mic dejun în Buenos Aires, o noapte de cazare în Ushuaia, transferuri aeroport-hotel-aeroport și hotel-port-hotel, taxe portuare și de aeroport, ghizi experimentați și acreditați în expediții pentru toate excursiile la sol și alte activități; toate transferurile cu bărci Zodiac, incursiunile la sol si pe mare, conform programului zilnic, cocktailuri de bun venit și bun rămas, toate mesele, gustările, băuturile soft și sucurile oferite la bord pe perioada voiajului selecție de băuturi alcoolice, wi-fi gratuit, prezentări formale și informale ținute de echipa de expediție și oaspetii lor speciali, un jurnal fotografic al expediției; cizme impermeabile (de împrumut) pe perioada expediției pentru excursiile în bărci Zodiac; o parka 3-1 Quark Expedition (oferită cadou).

Destinațiile anului 2025: croazierele în Golful Persic, vedetele sezonului

În 2025, cele mai căutate au fost croazierele pe Marea Mediterană, fiind cea mai mare parte a rezervărilor CruiseHub. Totuși, Golful Persic este vedeta sezonului de iarnă datorită condițiilor meteo perfecte, serviciilor premium și experiențelor culturale distincte, urmată îndeaproape de croazierele în Caraibe.

Pentru Crăciun și Revelion 2025, cele mai solicitate croaziere sunt în Golful Persic (Dubai – Abu Dhabi – Doha – Bahrain), Caraibe și Insulele Canare. Mediterana de Vest rămâne întotdeauna o opțiune atractivă, la tarife excelente, chiar și în sezonul rece, temperaturile fiind oricum mai blânde decât în România.

Se resimte un interes aparte și pentru călătorii pe vas în zone îndepărtate, unde e greu de ajuns, în locuri atipice în care călătoresc un număr redus de turiști, ca Alaska, Groenlanda, Antarctica, și în special pentru croaziere de lux.

O croazieră de lux costă de la 3.000 de euro la zeci de mii de euro, în funcție de linia de croazieră, tipul de cabină ales, serviciile preferate, zona geografică și durata itinerariului.

„Românii nu mai caută doar relaxare, ci emoția descoperirii. Se simte un interes aparte pentru croazierele spre capătul lumii – Alaska, Groenlanda, Antarctica – locuri rare, unde ajung foarte puțini turiști. Croazierele de lux oferă exact acel echilibru între confort absolut și senzația de aventură pură. Un exemplu elocvent este chiar cea mai scumpă croazieră vândută de CruiseHub în acest an – o croazieră exploratorie de lux în Groenlanda, destinată unui grup de patru pasageri cazați în două suite premium la bordul unei nave de expediție”, declară Florin Bidirel, General Manager CruiseHub.

Tendințe: familiile și cuplurile de 35–50 de ani, noul profil de pasager

CruiseHub observă o schimbare vizibilă în profilul turiștilor: în timpul verii, predomină familiile cu copii (cu vârste între 35 și 50 de ani), iar în restul anului cresc rezervările făcute de cupluri și pasageri de peste 40 de ani, care își planifică vacanțele în afara perioadelor aglomerate. Croazierele sunt servicii accesibile pe durata întregului an, în funcție de preferințe există o destinație oriunde în lume.

Conform datelor CruiseHub, perioadele ianuarie–martie sunt cele mai active pentru rezervările de croaziere de vară, în timp ce lunile august–octombrie sunt preferate pentru planificarea vacanțelor din sezonul rece în destinații exotice.

Pentru 2026, CruiseHub își propune să mențină standardele de calitate ridicate și să diversifice portofoliul de furnizori internaționali. Totodată, compania lucrează la implementarea unui nou sistem de rezervări online, care va permite clienților să își aleagă și să își rezerve croazierele direct de pe site, într-un mod rapid, intuitiv și complet transparent.

Programul expediției în Antarctica

Ziua 1 – București – Buenos Aires, Argentina

Ziua 2–3 – Buenos Aires

Timp liber pentru explorarea orașului sau excursii opționale: tur de oraș, spectacol de tango, navigare pe Delta del Tigre.

Ziua 4 – Zbor intern spre Ushuaia

Cazare și timp pentru a descoperi „Capatul Lumii”, poarta către Antarctica.

Ziua 5 – Îmbarcare pe World Explorer

Pornire spre Antarctica, traversând Canalul Beagle.

Zilele 6–7 – Strâmtoarea Drake

Tranziția către continentul alb, prezentări la bord și observarea faunei marine.

Zilele 8–11 – Peninsula Antarctică și Insulele South Shetlands

Debarcări zilnice cu bărci Zodiac, observarea coloniilor de pinguini, a focilor și a iceberg-urilor uriașe.

Zilele 12–13 – Traversarea Strâmtorii Drake spre Ushuaia

Revenirea către America de Sud, timp pentru relaxare și activități la bord.

Ziua 14 – Debarcare la Ushuaia – zbor spre Buenos Aires

Transfer și cazare la hotel 4 stele.

Ziua 15 – Zbor Buenos Aires – București

Sfârșitul expediției și întoarcerea acasă.

Despre vasul World Explorer

Parte din flota Quark Expeditions, World Explorer este un vas de tip spărgător de gheață de lux, dedicat expedițiilor în Antarctica, cu o capacitate de 140 de pasageri și un echipaj de 125 de membri. Nava oferă exclusiv suite cu balcon privat și servicii la nivel de hotel premium, având spații generoase pentru observarea liniștită a vieții sălbatice.

World Explorer oferă o experiență polară autentică, în condiții de confort desăvârșit. La bord se află singurul L’Occitane Spa de pe mare, o piscină exterioară încălzită, două jacuzzi-uri, o bibliotecă, un teatru pentru conferințe și lecturi, un Observation Lounge cu cupolă de sticlă și un Lounge al Exploratorilor pentru relaxare și socializare.

Despre Quark Expeditions

Quark Expeditions este lider mondial în expedițiile polare, navigând „de la un pol la altul” și oferind acces acolo unde puțini au ajuns vreodată. Cu o experiență de peste trei decenii, compania organizează expediții în sălbăticia neatinsă a Antarcticii și Arcticii, ghidate de echipe de elită, formate în propria Academie Quark Expeditions.

Cu o flotă capabilă să navigheze acolo unde alții nu pot, Quark Expeditions combină știința, explorarea și spiritul de aventură. Fiecare expediție este concepută cu rigurozitate și pasiune, asigurând cele mai înalte standarde de siguranță, cunoaștere și respect pentru mediul polar.