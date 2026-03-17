Companiile aeriene europene vor să amâne regulile privind combustibilii sintetici sustenabili pentru avioane

Companiile aeriene europene au luat la țintă regulile planificate de Bruxelles privind combustibilul sintetic sustenabil pentru avioane, au declarat două surse pentru Reuters, subliniind opoziția sectorului pe fondul îngrijorărilor legate de costurile ridicate și lipsa disponibilității combustibilului verde pentru avioane.

Sectorul intenționează să solicite, în mod oficial, cel puțin o amânare a noilor reguli UE care urmează să intre în vigoare în 2030 și care obligă companiile aeriene să utilizeze o anumită cantitate de combustibil sintetic verde pentru avioane, sau eSAF, în avioanele lor, un anunț fiind posibil să fie făcut joi.

Amânarea, neraportată anterior, este încă în discuție și ar putea fi modificată din cauza rezistenței din culise a autorităților de reglementare față de măsura intenționată.

Sectorul aerian, afectat de războiul din Iran, care a blocat zborurile și a crescut costurile combustibilului, susține că cerințele europene privind combustibilul verde pentru avioane sunt prea stricte, că nu există suficient combustibil sustenabil pentru avioane pe piață pentru a respecta regulile UE și că prețurile sunt prea mari pentru acest tip de combustibil.

Aviația este printre sectoarele cel mai greu de decarbonizat, aeronavele cu emisii zero nefiind așteptate în acest deceniu. Combustibilii ecologici, cu emisii nete zero sau emisii mai mici decât combustibilul pentru avioane obișnuit, pot, pe termen scurt, să contribuie la reducerea amprentei de carbon a transportului aerian.

Directorii companiilor aeriene din Europa urmează exemplul omologilor din industria auto, care anul trecut au reușit să dilueze o regulă care ar interzice vânzarea oricăror mașini cu emisii de CO2 după 2035.

Sursele citate de Reuters au dezvăluit că un anunț oficial ar putea să fie făcut la o conferință industrială organizată săptămâna aceasta de grupul comercial Airlines for Europe (A4E), detaliile fiind încă în curs de finalizare. Grupul A4E include companiile aeriene europene majore Air France-KLM, Lufthansa, Ryanair, easyJet și IAG, proprietarul British Airways.

‘Vor să amâne cerințele eSAF până când va exista o producție suficientă’, a declarat Camille Mutrelle, responsabilă cu politicile la ONG-ul Transport and Environment (T&E), care a fost informat despre aceste planuri. T&E susține menținerea regulilor în vigoare. ‘Dacă amânăm, startup-urile din domeniul eSAF vor dispărea, iar Europa va pierde avantajul de a fi deschizător de drumuri’, a adăugat Camille Mutrelle.

O a doua persoană din apropierea discuțiilor a declarat că companiile aeriene discută și o solicitare vizând eliminarea completă a cerințelor privind eSAF.

Un purtător de cuvânt al A4E a confirmat că membrii săi urmează să se întâlnească joi, deși a refuzat să comenteze poziția pe care urmează să o adopte grupul. ‘Directorii generali ai companiilor aeriene decid asupra pozițiilor A4E’, a spus purtătorul de cuvânt.

Uniunea Europeană a impus ca 2% din combustibilul pus la dispoziție pe aeroporturile regionale să fie de tip SAF (combustibil sustenabil pentru aviație) în 2025, procent care va crește la 6% în 2030. Un nivel de 1,2% din total va trebui să fie SAF sintetic (eSAF) din 2030, crescând la 5% în 2035, conform regulilor actuale avute în vedere de UE.

Companiile aeriene susțin că nu există aproape nicio ofertă disponibilă de combustibil sintetic pentru avioane și că este puțin probabil ca planurile de construire a instalațiilor să se materializeze la timp pentru a îndeplini mandatul.

Cea mai mare parte a combustibilului sintetic pentru avioane (SAF) de pe piață este fabricat din ulei de gătit reciclat sau uzat sau din deșeuri animale. Costă de trei până la cinci ori mai mult decât combustibilul tradițional pentru avioane și reprezintă doar 0,3% din aprovizionarea globală cu combustibil pentru avioane.

Combustibilul sintetic sustenabil pentru avioane este fabricat din energie regenerabilă, cum ar fi dioxidul de carbon captat sau hidrogenul verde. Emite mai puțin carbon decât SAF-ul bio, dar este mult mai scump de fabricat.