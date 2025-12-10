IATA: Companiile aeriene vor înregistra anul viitor profituri record, de 41 miliarde de dolari

Sectorul aerian va raporta anul viitor profituri record de 41 miliarde de dolari, în pofida dificultăților din lanțurile de aprovizionare, care duc la livrări mai lente de aeronave și o întârziere a lansării de avioane mai eficiente din punct de vedere al combustibilului, se arată în raportul Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni (IATA), transmite Reuters.

Proiecțiile vin într-un moment în care grupul aeronautic european Airbus a redus ținta de livrări pentru 2025, citând recenta problemă de calitate a furnizorilor panourilor de fuselaj, care a afectat fluxul de livrare pentru gama A320.

Principalii producători mondiali de avioane – Airbus și Boeing – au înregistrat în ultimii ani întârzieri în livrarea comenzilor făcute de companiile aeriene. Fără avioane mai noi, mai eficiente, operatorii aerieni spun că nu pot reduce costurile cu combustibilii, în timp ce transportă mai mulți oameni.

‘Companiile aeriene au reușit cu succes să absoarbă șocurile și să aibă o profitabilitate stabilă’, a afirmat directorul general al IATA, Willie Walsh.

Acesta a atras atenția că a scăzut încrederea în îndeplinirea țintelor de livrări ale Airbus, în timp ce performanța Boeing s-a îmbunătățit.

‘Cred că vedem o schimbare, performanța Boeing s-a îmbunătățit semnificativ. Oamenii au mai multă încredere că Boeing își îndeplinește angajamentele și mai puțină încredere în Airbus. Este dezamăgitor pentru industrie, deoarece vor fi mai puțin aeronave livrate’, a declarat Walsh.

IATA reprezintă aproximativ 340 de companii aeriene din întreaga lume, echivalentul a 80% din traficul aerian mondial.