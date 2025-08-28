Companiile aeriene propun majorarea vârstei de pensionare a piloților la 67 de ani

Un grup care reprezintă companiile aeriene din întreaga lume a cerut Organizației Internaționale a Aviației Civile (ICAO), o agenție din subordinea ONU, să majoreze vârsta de pensionare a piloților comerciali până la 67 de ani, de la 65 de ani, susținând că, la nivel mondial, cererea de călătorii cu avionul depășește oferta de piloți, transmite Reuters.

Organizația Internațională a Aviației Civile (ICAO) va analiza această propunere, care a fost criticată de principalele sindicate ale piloților americane, cu prilejul adunării sale generale, care va avea loc în data de 23 septembrie.

Regulile internaționale interzic piloților cu vârsta de peste 65 de ani să zboare pe rutele internaționale, și multe țări, inclusiv SUA, aplică aceeași regulă și pe rutele interne.

Asociația Internațională a Transportatorilor Aerieni (IATA), un organism care reprezintă aproximativ 350 de companii aeriene, spune că majorarea vârstei de pensionare cu doi ani este un pas ‘prudent dar rezonabil și care este compatibil cu siguranța’.

În continuare vor trebui să fie cel puțin doi piloți în cabina de pilotaj la fiecare zbor, dintre care unul cu vârsta de până la 65 de ani, dacă celălalt pilot va avea o vârstă mai mare decât acest prag, a precizat IATA într-un document de lucru publicat pe site-ul ICAO.

În anul 2006, ICAO a majorat vârsta de pensionare a piloților de la 60, până la 65 de ani.

Principalele sindicate ale piloților din SUA s-au opus majorării vârstei de pensionare pe baza îngrijorărilor cu privire la siguranță. Nu există suficiente date disponibile pentru a evalua în mod adecvat riscurile majorării vârstei de pensionare, a declarat purtătorul de cuvânt de la Allied Pilots Association (APA), Dennis Tajer, care este și pilot pentru compania American Airlines. ”Nu vrem să ne jucăm cu siguranța în acest fel”, a spus Tajer.

În 2023, sindicatele piloților americani s-au opus, cu succes, unei inițiative sprijinite de transportatorii aerieni americani pentru a convinge Congresul să majoreze vârstei de pensionare a piloților, de la 65 la 67 de ani. Însă luna trecută un grup de congresmeni americani din ambele partide au cerut administrației Trump să sprijine eforturile internaționale vizând majorarea vârstei de pensionare a piloților.