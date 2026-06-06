Companiile americane au majorat angajările în mai. Rata șomajului s-a menținut la 4,3%

Economia americană a majorat neașteptat numărul locurilor de muncă create în mai, în timp ce rata șomajului s-a menținut la 4,3%, indicând reziliența pieței muncii și sporind așteptările că Rezerva Federală a SUA (Fed) nu va modifica prea curând dobânzile, transmit AP și Reuters.

Departamentul Muncii a informat vineri că luna trecută numărul locurilor de muncă create de către angajatorii americani a crescut cu 172.000, în timp ce datele pentru aprilie au fost revizuite în creștere, indicând 179.000 de slujbe înființate.

Economiștii intervievați de Reuters se așteptau la 85.000 de noi locuri de muncă în mai, după creșterea de 115.000 raportată inițial în aprilie. De asemenea, aceștia apreciază că este prea devreme pentru a se vedea efectele războiului din Iran. Conflictul a dus la majorarea prețurilor benzinei și motorinei, precum și a costurilor altor materii prime livrate prin Strâmtoarea Ormuz.

Crearea de noi locuri de muncă a avut o traiectorie variabilă de la mijlocul lui 2025, alternând între creșteri și scăderi. Condițiile meteo, grevele și reducerile de slujbe în sectorul guvernamental și politicile comerciale și de imigrație ale administrației Trump au sporit volatilitatea pieței muncii din SUA.

Datele Departamentului Muncii sporesc așteptările că Rezerva Federală a SUA nu va modifica dobânzile până în 2027. La precedenta reuniune de politică monetară, Fed a menținut dobânda de referință în intervalul 3,50% – 3,75%, citând temerile privind inflația.

Rata șomajului s-a menținut la 4,3% în mai, pentru a treia lună consecutiv. Stimulentele fiscale, sub forma rambursărilor de impozite, au majorat profiturile companiilor și au permis firmelor să evite concedierile masive, apreciază economiștii.

Autoritățile locale au creat, în mai, 55.000 locuri de muncă, restaurantele și barurile 48.000, iar în sistemul de sănătate s-au angajat 35.000 de persoane.

Un alt semn al solidității pieței muncii îl reprezintă faptul că revizuirea datelor arată că în martie și aprilie au fost create încă 93.000 locuri de muncă, astfel încât lunar numărul locurilor de muncă a depășit 100.000 timp de trei luni consecutiv.

În pofida sporirii angajărilor, câștigurile salariale au fost modeste, în concordanță cu ținta de inflație a Rezervei Federale, de 2%. Câștigurile salariale medii orare au crescut cu 0,3% în mai, comparativ cu aprilie, și cu 3,4% față de mai 2025.