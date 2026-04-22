Componenta nerambursabilă din PNRR a crescut cu 3 miliarde lei în trimestrul I

Componenta nerambursabilă din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a crescut, în primul trimestru, cu 3 miliarde de lei, de la 2,8 miliarde lei la 5,8 miliarde lei, însă absorbția fondurilor trebuie accelerată, având în vedere termenul din august pentru îndeplinirea jaloanelor și obținerea tranșelor din PNRR, a declarat miercuri ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘Am creat, în ultimul trimestru din anul trecut, un sistem mult mai flexibil de asigurare a cofinanțărilor, lucru care s-a văzut în modul în care, practic, au crescut plățile în ultima parte a anului. Și același sistem ne propunem să-l punem în practică inclusiv în acest an și este deja în arhitectura bugetului aprobat. Există o presiune pe anumite reforme, pe anumite milestone-uri pentru finalul acestui an și pentru obținerea tranșelor din PNRR. Au fost foarte multe discuții în acest sens și cred că vor fi în continuare la nivelul Guvernului. Prim-ministrul a avut cel puțin câteva discuții esențiale cu toți miniștrii, trecând prin fiecare jalon și țintă în parte. Analiza în privința proiecției de îndeplinire a țintelor este o analiză care se face la Ministerul Fondurilor Europene. Ce pot să vă spun din execuția pe trimestrul I este că observăm, față de anul trecut, o creștere a ponderii grantului. Asta a fost una dintre prioritățile noastre la Ministerul Finanțelor, pentru că vrem să securizăm cât mai mult din componenta de grant, iar proiectele să fie proiecte care merg și funcționează’, a menționat ministrul, la conferința ‘Finanțarea Dezvoltării: (Re)capitalizarea României și utilizarea tuturor instrumentelor de irigare financiară a economiei’, organizată de Curs de Guvernare.

El a dat ca exemplu Autostrada Moldovei, care a fost mutată de pe componenta de împrumut pe grant.

‘Este un proiect care funcționează și este clar că aceste proiecte care au fost relocate și funcționează au efect în execuție. Vorbim, spre exemplu, de zona nerambursabilă. Dacă în trimestrul I aveam 2,8 miliarde lei, acum avem 5,8 miliarde lei. Deci o creștere de 3 miliarde lei în trimestrul I. Avem nevoie de mult mai mult. Se vede creșterea, dar trebuie să accelerăm, dat fiind că termenul este august. Avem o creștere inclusiv în privința fondurilor de coeziune, care se reflectă în execuție, iar creșterea fondurilor de coeziune pe trimestrul I este de la 7,8 miliarde lei la 9,7 miliarde lei. Deci aproape 2 miliarde lei în plus pentru fondurile de coeziune’, a adăugat Nazare.

Ministrul Finanțelor și-a exprimat convingerea că, în ședința de guvern de joi și în perioada următoare, cele mai importante aspecte privind PNRR, respectiv cele 14 puncte la care s-a referit ministrul Fondurilor Europene, vor fi atent monitorizate, astfel încât acestea să fie îndeplinite.

‘Ținta noastră și miza bugetului pe 2026 au fost că vom reuși să avansăm cu absorbția PNRR-ului. Această criză politică care se prefigurează și pe care sper că încă o mai putem preveni nu ajută nici la acest subiect’, a mai spus Nazare.