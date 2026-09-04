Concelex își consolidează echipa de management: Daniel Spiridon și Carol Șerban se alătură companiei în roluri-cheie de strategie și transformare

Concelex, companie aflată în topul constructorilor din România, își consolidează echipa de management prin cooptarea a doi profesioniști cu parcurs internațional în strategie și transformare. Daniel Spiridon, cu peste 20 de ani de experiență în consultanță de management și leadership executiv, s-a alăturat echipei Concelex în rolul de Deputy CEO Strategy, iar Carol Șerban, absolvent de inginerie în construcții, cu experiență internațională în consultanță strategică, în rolul de Director of Strategy and Transformation. Cele două numiri susțin etapa de creștere accelerată în care se află Concelex și consolidează capabilitățile companiei în zonele de strategie, transformare organizațională și dezvoltare a afacerii.

„Concelex a ajuns într-o etapă în care amploarea proiectelor pe care le gestionăm și perspectivele de dezvoltare accelerată ale companiei necesită să consolidăm în permanență echipa de leadership. Daniel și Carol aduc experiențe complementare și o perspectivă valoroasă asupra modului în care construim, ne organizăm și ne pregătim pentru următoarea etapă de creștere. Sunt profesioniști cu rezultate solide în domeniile lor și sunt convins că vor avea o contribuție importantă la dezvoltarea Concelex în anii următori”, a declarat Radu Pițurlea, Președinte și CEO, Concelex.

Daniel Spiridon a petrecut mai bine de 15 ani în cadrul McKinsey & Company, unde a parcurs toate etapele profesionale până la poziția de Managing Partner al biroului local, coordonând proiecte strategice complexe pentru organizații de referință din România și din regiune. Ulterior, s-a alăturat eMAG, ca VP Business Development and Strategy, și a condus, în calitate de CEO, operațiunile eMAG din Ungaria. Licențiat în economie, Daniel deține, de asemenea, un masterat în International Business and Finance la BI Norwegian Business School. În rolul de Deputy CEO Strategy, Daniel va coordona implementarea strategiei Concelex, va dezvolta funcția de Strategie și Transformare și va fi implicat în dezvoltarea și optimizarea portofoliului de afaceri, cu obiectivul de a consolida competitivitatea și profitabilitatea companiei.

Carol Șerban aduce o combinație rară pentru piața locală: background educațional în inginerie dublat de experiență în consultanță strategică internațională. Absolvent al Universității Tehnice de Construcții București, deține un master în Inginerie Structurală la University of Manchester și un MBA la University of Oxford. Și-a început cariera în Marea Britanie, unde a lucrat timp de șapte ani în proiectarea construcțiilor și project management, iar, ulterior, s-a alăturat biroului Kearney din România. A deținut, de asemenea, poziția de Commercial Director la Glovo România. În rolul de Director of Strategy and Transformation din cadrul Concelex, Carol va coordona programele de transformare organizațională, cu accent pe optimizarea proceselor de business, accelerarea digitalizării și identificarea de inițiative strategice care să susțină performanța companiei.

Cele două numiri vin într-un an în care Concelex a continuat să câștige proiecte majore în domenii precum energie, infrastructură și regenerare urbană și și-a bugetat o cifră de afaceri cu 70% mai mare decât cea din anul anterior.

Despre Concelex

Concelex este o companie lider în sectorul construcțiilor, cu o experiență demonstrată în proiecte complexe, ce se întinde pe parcursul a peste 30 de ani. Portofoliul său include lucrări de infrastructură critică, energie, clădiri și proiecte de regenerare urbană, având amprentă națională. Compania oferă soluții integrate, de la proiectare la execuție, atât pentru sectorul public, cât și privat. Cu o strategie de creștere bazată pe investiții continue în inovație, tehnologii moderne și formarea echipelor și accent pe etică profesională și integritate, Concelex are în prezent peste 1.300 de angajați și aproximativ 100 de șantiere active.