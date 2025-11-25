LIVE VIDEO. Conferința națională România Inteligentă ”O gură de aer pentru sistemul medical din România și pentru pacienții cu boli respiratorii – Soluții imediate”

Conferința națională România Inteligentă ”O gură de aer pentru sistemul medical din România și pentru pacienții cu boli respiratorii – Soluții imediate”, va avea loc marți, 25 noiembrie 2025, începând cu ora 09:30, la Centrul de Conferințe Antena 3 CNN, “The Mark”, Clădirea Turn, Calea Griviței nr. 84-98, etaj 2, sector 1, București și va fi moderată de Mihaela Tănase, expert în comunicare politici de sănătate, și Adrian Ursu, jurnalist Antena 3 CNN.

În cadrul acestei dezbateri ne propunem să identificăm soluții imediate care să răspundă provocărilor actuale și care să sprijine în mod real atât pacienții, cât și sistemul de sănătate, în contextul descris mai jos:

Bolile respiratorii au un impact semnificativ asupra sănătății publice; În anul 2020 , 7,3% din totalul deceselor au fost cauzate de bolile respiratorii;

au un impact semnificativ asupra sănătății publice; În , Gripa sezonieră este extrem de contagioasă și generează morbiditate și mortalitate semnificative mai ales în rândul vârstnicilor și persoanelor cu boli cronice ;

este extrem de contagioasă și generează morbiditate și mortalitate semnificative mai ales în rândul vârstnicilor și persoanelor cu boli cronice Boala pneumococică invazivă produce o presiune semnificativă asupra spitalelor, în special din cauza complicațiilor severe dezvoltate la pacienții vârstnici. În anul 2019, peste 71.000 de cazuri de pneumonie cauzate de Streptococcus pneumoniae au necesitat spitalizare;

produce o presiune semnificativă asupra spitalelor, în special din cauza complicațiilor severe dezvoltate la pacienții vârstnici. În anul 2019, peste cauzate de Streptococcus pneumoniae au necesitat spitalizare; Virusul Sincitial Respirator (VSR ) este foarte contagios și poate fi extrem de periculos pentru sugari, copiii mici, vârstnici și persoanele cu sistemul imunitar slăbit;

) este și poate fi extrem de Tusea convulsivă poate provoca complicații grave, uneori fatale, iar numărul de cazuri este în creștere semnificativă;

poate provoca complicații grave, uneori fatale, iar numărul de cazuri este în creștere semnificativă; Prevenirea bolilor respiratorii , alături de adoptarea unui stil de viață sănătos, are un element esențial: vaccinarea – cea mai eficientă metodă de prevenire a îmbolnăvirilor;

, alături de adoptarea unui stil de viață sănătos, are un element esențial: – cea mai eficientă metodă de prevenire a îmbolnăvirilor; Imunizarea este una dintre cele mai rentabile modalități de a salva vieți și de a promova sănătatea și bunăstarea pe tot parcursul vieții;

este una dintre cele mai rentabile modalități de a salva vieți și de a promova sănătatea și bunăstarea pe tot parcursul vieții; În fiecare an, vaccinurile salvează milioane de vieți, iar alte milioane de oameni sunt protejați de boli și dizabilități.

Teme de discuție:

Impactul bolilor respiratorii asupra sănătății publice;

Complicațiile bolilor respiratorii – povară pentru pacienți, cheltuieli pentru sistem;

Imunizarea – contribuția la creșterea capacității, eficienței și sustenabilității sistemului de sănătate;

Bariere în calea vaccinării;

Metode de optimizare a colaborării multidisciplinare între specialiștii din sistemul de sănătate pentru o abordare holistică a prevenției

Soluții de creștere a ratelor de vaccinare;

Exemple de bune practici privind gestionarea bolilor respiratorii;

Concluzii.

Prin temele de discuție propuse, ne dorim, prin această conferință, să contribuim la:

Creșterea calității vieții pacienților cu afecțiuni respiratorii;

Prevenirea răspândirii afecțiunilor respiratorii și a complicațiilor generate de acestea;

Creșterea ratelor de vaccinare;

Informarea corectă a populației privind beneficiile vaccinării și adoptării unui stil de viață sănătos.

Speakeri și invitați:

Dr. Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății

Ministrul Sănătății Dr. Horațiu Moldovan, Președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

Președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate Prof. Univ. Dr. Adrian Streinu- Cercel, Președinte al Comisiei pentru Sănătate din Senatul României

Președinte al Comisiei pentru Sănătate din Senatul României Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, Președinte al Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților

Președinte al Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană, Președinte al Colegiului Medicilor din România

Președinte al Colegiului Medicilor din România Dr. Daciana Toma, Vicepreședinte Societatea Națională de Medicina Familiei

Vicepreședinte Societatea Națională de Medicina Familiei Prof. Univ. Dr. Anca Streinu – Cercel, Medic primar Boli Infecțioase, Coordonator al Departamentului de Cercetare Clinică și al Secției Adulți V – Boli Infecțioase și HIV, Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” (TBC)

Medic primar Boli Infecțioase, Coordonator al Departamentului de Cercetare Clinică și al Secției Adulți V – Boli Infecțioase și HIV, Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” (TBC) Prof. Dr. Florin Mihălțan, Medic primar pneumolog, Președinte Societatea Română de Pneumologie, expert în BPOC și boli respiratorii cronice

Medic primar pneumolog, Președinte Societatea Română de Pneumologie, expert în BPOC și boli respiratorii cronice Prof. Univ. Dr. Victoria Aramă – Medic primar boli infecțioase, Președinte Societatea Română pentru Strategii de Vaccinare și Promovarea Sănătății

Medic primar boli infecțioase, Președinte Societatea Română pentru Strategii de Vaccinare și Promovarea Sănătății Prof. Univ. Dr. Roxana Maria Nemeș – Medic primar pneumolog, Medic specialist pediatru

Medic primar pneumolog, Medic specialist pediatru Col. Dr. Alice Munteanu, Medic primar cardiologie

Medic primar cardiologie Luminița Vâlcea , Director Executiv Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice

, Director Executiv Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice Prof. Univ. Dr. Dorel Săndesc, Manager Spitalul Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Manager Spitalul Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara Prof. Dr. Cristian Oancea , Manager Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr.Victor. Babeş”, Timişoara

, Manager Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr.Victor. Babeş”, Timişoara Prof. Dr. Simin Aysel Florescu, Manager Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”, București

Manager Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”, București Zachary Desson , Principal Scientific and Policy Advisor EHMA

, Principal Scientific and Policy Advisor EHMA Prof. Univ. Dr. Simona Ruță, Președinte Comitetul Național de Vaccinologie (TBC)

Președinte Comitetul Național de Vaccinologie (TBC) Dana Inczeffi – Duma, Country Manager Viatris România

Country Manager Viatris România Raluca Sîmbotin, Policy and Government Relations Director MSD România

Policy and Government Relations Director MSD România Cristina Pricop , Corporate Affairs Lead Romania Sanofi

, Corporate Affairs Lead Romania Sanofi Dan Zaharescu, director executiv ARPIM

