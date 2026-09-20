Nicușor Dan: Să ne bucurăm când avem succese și să ne uităm la noi cu echilibru

Președintele Nicușor Dan a declarat, sâmbătă, la evenimentul de inaugurare a lucrărilor de extindere, modernizare și digitalizare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, că românii ar trebui să se bucure atunci când au succese și a făcut apel la echilibru.

El a dat exemplu procesul de modernizare a spitalului din Bistrița.

‘E important să ai un spital modern lângă comunitate, pentru că un spital modern atrage medici buni și scurtează timpul oamenilor care au nevoie. Nu vreau să vorbesc despre sistemul medical, vreau să spun un lucru care cred că e important în zilele astea: să ne bucurăm când avem succese și să ne uităm la noi cu echilibru, pentru că pare că, dacă citim presa, dacă ne uităm la televizor, pare că suntem în preajma apocalipsei. Nu suntem deloc așa’, a arătat șeful statului.

Nicușor Dan a afirmat că este ‘un succes’ faptul că oamenii care au participat la proiectul spitalului s-au încadrat în termenul-limită pentru absorbția fondurilor europene.

‘Bineînțeles că România are corupție, bineînțeles că România are grupuri de interese care acționează în interes propriu și nu în interesul public. Bineînțeles că am fi putut să fim mult mai digitalizați decât suntem, bineînțeles că am fi putut să fim mult mai departe decât suntem, dar când avem niște succese, să ne uităm la ele ca la niște succese. Am avut niște oameni care au avut un termen – limită, au avut niște bani europeni și s-au încadrat în termenul limită. Ãsta e un succes. Și sunt multe altele’, a spus el.

Mai mult, Nicușor Dan și-a amintit că, în urmă cu o zi, președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a lăudat progresele țării noastre.

‘Ieri am participat la o conferință, la un summit în Ucraina și acolo a participat președintele Serbiei, care a călătorit cu avionul până în Suceava și de acolo cu mașina până în Ucraina, și a spus public, în conferință de presă – ‘Sunt impresionat de realizările României în 20 de ani de când am venit eu ultima oară aici’. Și toate realizările astea, noi, ca societate, le-am făcut împreună’, a arătat șeful statului.

În finalul intervenției sale a îndemnat la echilibru în ceea ce privește evaluarea evoluției din țara noastră, dând din nou exemplu spitalul din Bistrița.

‘Oamenii de aici au muncit, au făcut, cum s-a întâmplat acum, studiu de fezabilitate, proceduri de achiziții și de aici speranța. Dacă noi am făcut drumul ăsta…am fi putut să îl facem mai repede, bineînțeles, nu spun că totul este perfect. Dar să ne uităm cu echilibru unde suntem și în felul ăsta o să reușim să facem mai bine societatea noastră pentru noi și pentru copiii noștri’, a afirmat Nicușor Dan.

Pe timpul prezenței sale la ceremonia de inaugurare a lucrărilor de extindere, modernizare și digitalizare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, șeful statului a fost huiduit de mai multe persoane care au strigat ‘Demisia!’ și ‘Georgescu președinte!’