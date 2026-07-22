Consiliul Concurenței a amendat Euro Parts Distribution și 15 francizați cu aproape 4,5 milioane de lei

Consiliul Concurenței a amendat compania Euro Parts Distribution SRL și 15 francizați ai rețelelor de franciză epiesa.ro și targuldepiese.ro cu aproape 4,5 milioane de lei pentru stabilirea prețurilor de revânzare a pieselor și accesoriilor pentru autovehicule, în urma unei investigații care a vizat perioada 2018-2023.

Potrivit unui comunicat al instituției, transmis marți AGERPRES, autoritatea de concurență a constatat în urma investigației că, în perioada 2018-2023, francizații și-au asumat, prin intermediul clauzelor anticoncurențiale din contracte, să vândă în magazinele fizice piese și accesorii pentru autovehicule la prețurile afișate pe site-urile epiesa.ro și targuldepiese.ro, deținute de francizorul Euro Parts Distribution.

‘Decizia marchează o etapă importantă în practica autorității, fiind una dintre primele sancțiuni aplicate în România în urma unei investigații privind funcționarea unui sistem de franciză. Deși franciza este un model legitim de dezvoltare comercială și presupune existența unor reguli comune privind identitatea și funcționarea rețelei, aceasta nu poate justifica restrângerea concurenței prin impunerea prețurilor de revânzare’, a declarat președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, în comunicatul citat.

Amenzile totale aplicate sunt în valoare de 4.492.514 lei, respectiv 881.144 euro.

Investigația face parte din analiza mai amplă desfășurată de Consiliul Concurenței asupra mai multor sisteme de franciză din România, în vederea verificării respectării regulilor de concurență.

Potrivit sursei citate, Legea concurenței interzice orice înțelegeri între companii și practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească. Consiliul Concurenței încurajează companiile implicate în fapte anticoncurențiale să contacteze autoritatea de concurență, în felul acesta putând beneficia de imunitate sau reduceri substanțiale ale amenzilor.

Decizia Consiliului Concurenței va fi publicată pe pagina web a instituției, după eliminarea informațiilor confidențiale.