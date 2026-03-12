Zgonea, despre bugetul ANCOM pe 2026: Venituri în creștere cu 9% și cheltuieli care scad la 405 milioane de lei

Veniturile Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) sunt estimate la 385,6 milioane de lei, în acest an, în creștere cu 9% față de 2025, a declarat, miercuri, la audierile din Comisiile de specialitate din Parlament, referitoare la bugetul pe anul 2026 al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), președintele instituției, Valeriu Zgonea.

‘Veniturile estimate anul acesta sunt mai mari decât anul viitor, de 385.637.000 lei, iar cheltuielile vor fi în jur de 280 de milioane de lei, fără taxa specială care pe care noi o achităm către stat conform Legii 296, de 125.180.000 lei, deci aproape 25 de milioane de euro. Comparativ cu 2025, avem o creștere a veniturilor cu 9%, de la 353 de milioane la 385.637.000 și o scădere a cheltuielilor de la 433.928.000 lei la 405.659.000. Toate aceste informații le regăsim și în Nota de fundamentare pe care noi am depus-o către cele două camere ale Parlamentului atunci când am depus bugetele. Dacă ne uităm la veniturile proprii estimate, acestea au două surse mari – tariful de utilizare a spectrului și tariful de utilizare a resurselor de numerotație. Tariful de utilizare a spectrului crește în anul 2026 cu aproape 32.611.000 lei față de cel generat în anul 2025 și este datorat intrării în vigoare, începând cu 1 ianuarie 2026, a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio, reprezentând noile alocări de subvenții de frecvență în banda 3,4 – 3,8 GHz, cât și revizuirea pe care noi am făcut-o în cadrul autorității a tariful de utilizare resurse de numerotație’, a spus Zgonea.

Acesta a adăugat că un alt factor care influențează creșterea veniturilor în anul 2026 este creșterea cursului de schimb valutar euro-leu, utilizat la schimbarea tarifelor de utilizare a spectrului.

‘Un alt factor care influențează creșterea veniturilor în anul 2026 îl reprezintă creșterea cursului de schimb valutar euro-leu, care este utilizat la schimbarea tarifelor de utilizare a spectrului datorate de titularii de licențe. Pe scurt: cheltuielile noastre sunt estimate la 405.659.000 lei, deci cu 20.000 de lei mai mult decât avem veniturile estimate. Diferența este înscrisă, conform legii, la partea de venituri bugetare, la o poziție distinctă se numește ‘Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent’ și este folosită exclusiv pentru investiții. Cheltuielile prevăzute sunt în sumă de 487.819.000, credite de angajament, și 405.659.000 lei – credite bugetare. Autoritatea ar fi avut excedent de peste 100 de milioane de lei dacă nu ar fi achitat către stat, conform Legii 296 din 2023, cei 125 de milioane de lei, adică aproape 25 de milioane de euro. Având în vedere că am fost obligați să plătim această taxă către stat, adică 33% din veniturile pe care noi le încasăm, apare această diferență de 20 de milioane între ceea ce ne-am propus să facem anul acesta, ca nevoi, și resursele pe care le avem. Având în vedere că avem resurse financiare separate, am luat din acele 20 de milioane de lei pentru a continua investițiile care sunt obligatorii pentru autoritatea care reglementează în comunicații electronice și servicii poștale și de curierat’, a menționat șeful ANCOM.

Potrivit lui Zgonea, cheltuielile de personal pentru anul în curs sunt prevăzute să scadă cu 11% față de 2025, de la 204 milioane de lei la aproape 180,6 milioane de lei.

‘Cheltuielie de personal sunt mai mici cu 11% față de ceea ce ne-am prognozat pentru anul 2025. Scad de la 204 milioane la 180.595.000 de lei. Dacă nu ar fi fost această decizie a Curții de Apel București, de suspendare a deciziilor noastre de reorganizare a instituției, atunci cheltuielile de personal ar fi fost și mai mici, în jur de 167 de milioane de lei. Numărul maxim de posturi finanțate este 661, cu 31 mai puțin decât anul trecut, când erau finanțate 692 de posturi. Doresc să vă precizez că foarte mulți salariați, pe parcursul finalului de an, având în vedere prezentarea Legii 145 și toată dezbatere aceasta din zona media, au preferat fie să solicite pensionarea anticipată, fie unii dintre ei și-au dat demisia. Bineînțeles, la sfârșitul anului noi am încetat detașările și am păstrat strictul necesar’, a explicat Valeriu Zgonea.

Totodată, la capitolul Bunuri și servicii, cheltuielile sunt prognozate la valoarea de 50,258 milioane de lei, în timp ce aproape două milioane de lei sunt transferuri curente în străinătate, ca obligații ale statului român față de diverse organizații internaționale.