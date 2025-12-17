Consiliul de administraţie Tesla a câştigat peste 3 miliarde de dolari din acţiuni, mult peste nivelul rivalilor din Big Tech

Membrii consiliului de administraţie al Tesla au obţinut câştiguri de peste 3 miliarde de dolari din recompense în acţiuni, sume care depăşesc semnificativ nivelurile acordate directorilor din cele mai mari companii tehnologice americane, potrivit unei analize realizate pentru Reuters de firma de specialitate în guvernanţă corporativă şi compensaţii Equilar, relatează Reuters.

Analiza arată că fratele directorului general Elon Musk, Kimbal Musk, a câştigat aproape 1 miliard de dolari din 2004, calculat pe baza valorii actualizate a opţiunilor pe acţiuni deţinute sau vândute. Directorul Ira Ehrenpreis a obţinut aproximativ 869 de milioane de dolari din 2007, iar preşedinta consiliului, Robyn Denholm, circa 650 de milioane de dolari din 2014.

Aceste câştiguri au fost realizate chiar dacă Tesla nu şi-a mai acordat noi pachete de acţiuni pentru directori din 2020. Începând cu 2021, consiliul a suspendat remuneraţia directorilor pentru a soluţiona un proces intentat de acţionari, care acuza niveluri excesive de plată.

Cu toate acestea, în perioada 2018–2020, un director Tesla a primit în medie aproximativ 12 milioane de dolari sub formă de numerar şi acţiuni, de circa opt ori mai mult decât un director mediu de la Alphabet, următoarea companie cel mai bine plătitoare din grupul ”Magnificent Seven”.

Valoarea iniţială a acestor pachete a crescut exploziv odată cu aprecierea acţiunilor Tesla. Deşi toate cele şapte companii din grupul ”Magnificent Seven”, Nvidia, Alphabet, Meta, Apple, Microsoft, Amazon şi Tesla, au beneficiat de creşteri puternice ale burselor, Tesla este singura în care dimensiunea iniţială a recompenselor acordate directorilor a avut un rol atât de important în averile acumulate din aceste funcţii part-time, arată analiza Equilar.

Chiar şi incluzând anii în care plata a fost suspendată, compensaţia medie a directorilor Tesla între 2018 şi 2024 a fost de două ori şi jumătate mai mare decât cea a directorilor Meta, următorii cei mai bine plătiţi în aceeaşi perioadă.

Într-un comunicat transmis Reuters, un purtător de cuvânt al Tesla a declarat că remuneraţia directorilor ”nu este excesivă, ci este direct legată de performanţa acţiunilor şi de crearea de valoare pentru acţionari”. Compania a subliniat că membrii consiliului depun un efort considerabil, menţionând participarea la 58 de şedinţe ale consiliului sau ale comitetelor în 2024, un nivel peste media industriei.

Tesla este, de asemenea, o excepţie prin faptul că şi-a plătit directorii aproape exclusiv prin opţiuni pe acţiuni, şi nu prin acţiuni propriu-zise, o practică rară şi criticată de specialiştii în guvernanţă corporativă. Opţiunile amplifică potenţialul de câştig fără a expune directorii la riscul scăderii preţului acţiunilor. Potrivit Asociaţiei Naţionale a Directorilor Corporativi, doar 5% dintre cele mai mari 200 de companii din indicele S&P 500 folosesc opţiuni pentru a-şi remunera directorii.

Patru experţi în guvernanţă corporativă care au analizat datele Equilar pentru Reuters au afirmat că nivelul extrem al remuneraţiilor riscă să submineze independenţa consiliului Tesla în supravegherea companiei şi a directorului general Elon Musk.

”Directorii Tesla sunt ridicol de bine plătiţi. Nu este clar dacă o astfel de remuneraţie chiar îmbunătăţeşte calitatea supravegherii.”, a declarat Douglas Chia, consultant independent în guvernanţă corporativă.

Remuneraţia consiliului Tesla a fost deja criticată într-o hotărâre a unei instanţe din Delaware, care anul trecut a anulat pachetul de plată acordat lui Elon Musk în 2018, evaluat la aproximativ 132 de miliarde de dolari la preţurile actuale ale acţiunilor. Judecătorul a concluzionat că remuneraţiile excesive ale directorilor şi legăturile personale cu Musk au compromis negocierile privind salariul directorului general.

Consiliul a contestat decizia şi a promis un nou pachet de compensaţii pentru Musk, de cel puţin 42 de miliarde de dolari, dacă apelul va fi respins. În septembrie, Tesla a propus un nou plan care i-ar putea oferi lui Musk acţiuni în valoare de până la 1.000 de miliarde de dolari în următorul deceniu, consolidându-i statutul de cel mai bine plătit director general din istorie.