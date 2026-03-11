Constantin (ARICE): România exportă servicii IT de peste zece miliarde de euro, în fiecare an

România exportă în sectorul serviciilor de IT de peste zece miliarde de euro, în fiecare an, iar contribuția domeniului la Produsul Intern Brut al țării este de 8%, a declarat, marți, la Digital Innovation Summit Bucharest 2026 (DISB 2026), președintele Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), Daniel Constantin.

‘Mă aflu, astăzi, în fața dumneavoastră și sunt bucuros să fiu aici prin poziția unui om care se ocupă de scurt timp de ceea ce înseamnă atragerea de investiții străine, dar și de echilibrarea unei balanțe comerciale care este deficitară pentru țara noastră. Vin în fața unui sector care se află printre puținele sectoare cu excedent de balanță comercială. Cifrele sunt bune, promițătoare, dar cred că putem să facem mai mult împreună. România exportă în sectorul serviciilor de IT de peste 10 miliarde de euro în fiecare an. Excedentul de balanță comercială se apropie în anumiți ani și de 7 miliarde de euro, ceea ce este îmbucurător, dar cred că potențialul nostru este unul din ce în ce mai mare. Cred că în România toți au constatat că s-a pus accent pe acest sector, care și-a dovedit eficiența în timp. În egală măsură, cred că și universitățile au jucat un rol important și mă bucur să constat că, în fiecare an, peste 7.000 de studenți ies de pe băncile acestor unități de învățământ’, a menționat Constantin.

Potrivit reprezentantului ARICE, volumul investițiilor străine directe în România s-a situat la valoarea de opt miliarde de euro, în 2025.

‘În sectorul de IT, constatăm că suntem în fața unui sector care generează 8% din Produsul Intern Brut al României. Peste 200.000 de specialiști lucrează, astăzi, în acest sector și avem peste 200 de Centre dezvoltare de software în țara noastră. Din punct de vedere al Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior, aceasta promovează practic potențialul pe care îl avem în toate sectoarele de activitate. Atragem investițiile străine și mă bucur să văd că, dacă în anul 2024, volumul investițiilor străine directe se afla undeva la 5 miliarde de euro, am crescut în 2025 la 8 miliarde. În sectorul specific de IT, în ultimii ani am atras investiții străine directe de peste 5 miliarde de euro. De asemenea, cred că prin consolidarea unei oferte de țară, prin îmbunătățirea politicilor, cred că putem să atragem mai mult în acest domeniu, pentru că avem potențial, în special în zona de resurse umane. Din punct de vedere al promovării la export, în anul precedent, agenția noastră a organizat participarea pentru 250 de firme din domeniu la diverse târguri și expoziții internaționale’, a subliniat Daniel Constantin.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București organizează, în perioada 10 – 12 martie 2026, la Palatul Parlamentului, o nouă ediție a evenimentului internațional Digital Innovation Summit Bucharest 2026 (DISB 2026).