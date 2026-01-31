Coreea de Sud va cheltui 1,67 miliarde de dolari pentru transformarea bazată pe inteligenţă artificială în sectoarele publice

Guvernul Coreei de Sud intenţionează să cheltuie până la 2,4 trilioane de woni (1,67 miliarde de dolari) în acest an pentru a promova transformarea bazată pe inteligenţă artificială (AI) în sectoarele publice, de la apărare până la agricultură, scrie The Korea Times.

Planul a fost dezvăluit la o reuniune a miniştrilor din domeniul ştiinţei, prezidată de ministrul Ştiinţei, Bae Kyung-hoon, fondurile urmând să fie distribuite către 33 de agenţii guvernamentale, potrivit Ministerului Ştiinţei şi TIC.

Suma reprezintă o creştere de cinci ori faţă de anul trecut, a adăugat acesta.

Seulul va stabili un cadru de colaborare interguvernamentală în domeniul inteligenţei artificiale, furnizând unităţi de procesare grafică (GPU), modele şi date de inteligenţă artificială, împreună cu programe de consultanţă, pentru a promova utilizarea inteligenţei artificiale în sectorul public.

„În timpul CES 2026, am observat că sectorul inteligenţei artificiale depăşeşte domeniul digital şi se răspândeşte rapid în industrii precum robotica, producţia şi logistica, aşa cum demonstrează capacităţile fizice de inteligenţă artificială ale Chinei. Pentru ca Coreea de Sud să devină una dintre cele trei puteri mondiale în domeniul inteligenţei artificiale şi printre primii cinci lideri tehnologici, trebuie să luăm măsuri mai rapide”, a declarat Bae.

El afirmă că guvernul va consolida capacităţile interministeriale pentru a stabili strategii de investiţii pe termen mediu şi lung şi pentru a genera rapid rezultate tangibile din proiectele de cercetare şi dezvoltare.

Anterior, Ministerul Comerţului, Industriei şi Resurselor din Coreea de Sud a anunţat că va investi anul acesta un total de 186,2 milioane de dolari în programul său pentru inovarea în infrastructura industrială, care vizează accelerarea producţiei bazate pe inteligenţă artificială (IA).

Cifra reprezintă cel mai mare buget alocat vreodată programului, în creştere cu 11,5% faţă de anul trecut. Acesta este destinat să consolideze autonomia tehnologică şi competitivitatea industrială a Coreei de Sud în contextul intensificării concurenţei tehnologice globale.

Programul finanţează echipamente şi facilităţi comune pentru companii şi instituţii de cercetare, care pot fi utilizate pentru testare, evaluare, certificare şi utilizare a platformelor de testare la scară pilot, reducând povara financiară asupra firmelor individuale.

„Prin intermediul acestui program, vom continua să sprijinim companiile să ţină pasul cu tehnologiile emergente prin construirea şi extinderea infrastructurii comune, esenţiale pentru dezvoltarea tehnologiei industriale, dar dificil de stabilit pe cont propriu pentru întreprinderile mici şi mijlocii”, a declarat Choi Yeon-woo, directorul general al ministerului pentru politica de convergenţă a tehnologiei industriale.

Anul acesta, ministerul intenţionează să selecteze 28 de proiecte noi, cu 12 mai multe decât anul trecut. Aproximativ 40% din finanţarea nouă va fi dedicată construirii unei infrastructuri de producţie bazate pe inteligenţă artificială, cum ar fi laboratoare autonome de inteligenţă artificială şi facilităţi de transformare a producţiei prin inteligenţă artificială, care pot fi implementate imediat în fabrici.