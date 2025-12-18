Grâul continuă să se ieftinească, afectat de oferta globală consistentă

Cotațiile futures pe grâu la bursa de Chicago au scăzut miercuri, pentru a patra ședință consecutivă, după ce marți au coborât la cel mai scăzut nivel din ultimele opt săptămâni, deoarece oferta consistentă și progresele în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina au declanșat vânzări din partea investitorilor speculativi, transmite Reuters.

În paralel, cotațiile futures pentru pe porumb s-au stabilizat după scăderea de marți, deoarece grâul mai ieftin a creat concurență pentru porumb pe piețele de furaje. O redresare parțială a prețurilor țițeiului nu a reușit să ridice prețurile la soia, care au scăzut marți la minimele ultimelor șapte săptămâni din cauza ofertei abundente și a cererii slabe pentru exporturile americane.

Cel mai tranzacționat contract pe grâu de la Chicago Board of Trade a scăzut miercuri la prânz cu 0,2%, până la 5,08-1/2 dolari pe bushel, după ce, marți, a scăzut cu 2,2% și a atins 5,07-1/2 dolari, cel mai scăzut nivel de după 23 octombrie.

‘Vremea este prea bună în multe regiuni producătoare, iar acest lucru împinge în sus oferta. Cererea nu urmează în aceeași măsură’, a declarat Michael Whitehead, director de analiză la ANZ. ‘Nu pare să se întrezărească nimic la orizont care să schimbe dinamica’, a spus Whitehead.

Producătorii din emisfera sudică își aduc grâul pe o piață care este deja bine aprovizionată. Săptămâna trecută, Rosario Grains Exchange și-a îmbunătățit estimările referitoare la producția de grâu a Argentinei, până la un nivel record de 27,7 milioane de tone, iar Australia este pe cale să înregistreze a treia cea mai mare recoltă din istorie.

În aceste condiții, fondurile de materii prime au fost marți net vânzători de grâu, soia și porumb la CBOT, susțin traderii. Vânzările lor nete de grâu au fost cele mai mari pentru orice zi de după data de 6 noiembrie.

La alte cereale, cotațiile la porumb au crescut miercuri cu 0,2% la bursa de la Chicago până la 4,37-1/2 dolari pe bushel, după ce marți au scăzut la un minimul ultimelor trei săptămâni. Cotațiile la soia au scăzut cu 0,1%, ajungând la 10,62 dolari pe bushel, după ce, în sesiunea precedentă, au atins cel mai scăzut nivel de după 27 octombrie.

Prețul țițeiului Brent a scăzut, marți, sub 60 de dolari pe baril pentru prima dată după luna mai, punând presiuni asupra prețurilor biocombustibililor și a materiilor prime utilizate pentru fabricarea acestora, inclusiv pe soia.

Un acord de pace între Rusia și Ucraina ar reduce riscurile pentru exporturile de mărfuri, inclusiv grâu, porumb și petrol, prin Marea Neagră.