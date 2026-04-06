Fondurile speculative mizează pe scumpirea grâului, pentru prima dată în ultimii patru ani

Fondurile speculative au devenit optimiste cu privire la perspectivele pentru grâu, pentru prima dată în aproape patru ani, pariind pe prețuri mai mari din cauza vremii secetoase din SUA și lipsei îngrășămintelor și combustibililor, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu, transmite Bloomberg.

Pozițiile de tip ‘long’ pe grâul tranzacționat la bursa de cereale de la Chicago le-au depășit numeric pe cele de tip ‘short’ cu 8.641 în săptămâna încheiată la 31 martie, conform datelor săptămânale publicate vineri de US Commodity Futures Trading Commission. Este vorba de o inversare a unei situații în care pozițiile de tip ‘short’ au fost predominante pe grâu, tendință care persista din luna iunie 2022.

Schimbarea a fost rezultatul unei creșteri a pozițiilor de tip ‘long’ până la un total de 117.375 de loturi , cel mai mare număr din ultimii peste șase ani. Pozițiile de tip ‘short’ au scăzut până la 108.734 de loturi, conform datelor CFTC.

Războiul din Iran, care a intrat în cea de a șasea săptămână, a provocat daune serioase infrastructurii energetice din Orientul Mijlociu și a perturbat fluxurile de combustibil și îngrășăminte prin Strâmtoarea Ormuz, care leagă Golful Persic de piețele globale.

Fermierii din întreaga lume se grăbesc să își asigure aprovizionarea cu inputuri critice și, în unele cazuri, trec la culturi mai puțin dependente de îngrășăminte. Perturbările care au legătură cu războiul din Iran provoacă îngrijorări cu privire la securitatea alimentară și au inversat sentimentul pe piețele agricole, care anterior erau presate de o ofertă amplă. Luna trecută, prețul grâului au atins cel mai ridicat nivel din ultimul an, după care creșterile s-au mai diminuat.

Prețul grâului a fost susținut și de seceta prelungită din regiunile de câmpie din SUA, care a amenințat producția într-o zonă cheie de cultură a cerealelor. Cu toate acestea, în unele zone erau așteptate averse în această săptămână, potrivit meteorologilor americani. Cele mai recente prognoze, precum și unele tranzacții de marcare a profitului, au contribuit luni la o scădere a cotațiilor.