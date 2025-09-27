Creșterea economiei SUA în trimestrul doi a fost mai accentuată decât s-a estimat inițial

Ritmul de creștere a economiei SUA a fost mai rapid decât s-a crezut anterior, în trimestrul doi din 2025, pe fondul redresării cheltuielilor de consum, dar de atunci impulsul pare să fi încetinit, transmit Reuters și AP.

Departamentul american al Comerțului a publicat joi datele revizuite care arată că Produsul Intern Brut al SUA a crescut în ritm anual cu 3,8% în trimestrul doi din 2025, după ce inițial anunțase un avans de 3,3%, în linie cu previziunile analiștilor. Economia SUA s-a contractat în ritm anual cu 0,6% în perioada ianuarie-martie 2025, primul declin din ultimii trei ani, războaiele comerciale ale președintelui Donald Trump perturbând afacerile.

Creșterea din perioada aprilie-iunie 2025 a fost sprijinită de majorarea investițiilor companiilor pe segmentul ‘Proprietății Intelectuale’, în special inteligența artificială (AI). După creșterea semnificativă a importurilor în primul trimestru, companiile anticipând taxele vamale ale administrației Trump, în perioada aprilie-iunie 2025 importurile au scăzut cu 29,3%.

Analiștii se așteaptă la o creștere redusă în semestrul doi din 2025, din cauza incertitudinilor provocate de politica comercială, care ar putea limita creșterea economiei la aproximativ 1,5% pe ansamblul acestui an.

Luna aceasta, Rezerva Federală a SUA (Fed) a decis reducerea dobânzii de referință cu 0,25%, la un interval cuprins între 4% și 4,25%, în linie cu estimările.

Este prima scădere a dobânzii din acest an, iar oficialii Fed au indicat că în continuare vor fi reduse costurile de împrumut, pe fondul temerilor privind situația de pe piața muncii.

Oficialii se așteaptă ca rata inflației să ajungă la 3% la finalul anului, mult peste ținta Fed de 2%, în timp ce rata șomajului ar urma să se situeze la 4,5%, ambele previziuni fiind nemodificate față de cele publicate în iunie. Economia SUA ar urma să crească anul acesta cu 1,6%, față de un avans de 1,4% previzionat anterior.