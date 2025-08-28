Cristina Chiriac: Până la finalul anului o să vedeți un val de insolvențe în rândul microîntreprinderilor din cauza taxării ridicate

Tot mai multe microîntreprinderi iau în calcul închiderea activității din cauza nivelului ridicat de taxare, care nu le dă posibilitatea să-și mențină profitabilitatea măcar la limite minime, iar până la finalul anului este posibil să asistăm la un val de insolvențe, a avertizat miercuri președintele Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), Cristina Chiriac.

‘România acum se concentrează doar pe a găsi peticele necesare pentru a astupa găurile, fără să ia în considerare ce se întâmplă pe o plajă de termen mediu sau chiar lung. De aceea spuneam că dacă România își dorește predictibilitate, transparență, reducerea birocrației – lucruri care se vor accentua datorită acestui pachet de măsuri, și nu pentru companiile care au resurse financiare să-și angajeze un consultant fiscal sau un jurist, ci pentru acele companii care n-au măcar capacitatea sau au cifră de afaceri de până la 100.000 de lei, nici măcar 500.000 de lei – în consecință, eu mă tem că până la finalul anului o să vedeți un val de insolvențe. Nici nu va mai trebui să facă guvernul ceva pe acest segment al microîntreprinderilor, pentru că știu deja din cadrul organizației CONAF pe care o reprezint că foarte mulți se gândesc să-și închidă, nu doar să-și suspende activitatea economică, pentru că valul și nivelul de taxare este destul de ridicat pentru a putea susține măcar profitabilitatea la limite minime’, a afirmat Chiriac, într-o dezbatere de specialitate.

În opinia acesteia, foarte mulți dintre decidenții care iau aceste măsuri fiscale nu înțeleg cât de importantă este competitivitatea fiscală, care presupune reguli simple, transparență, reducerea birocrației. De altfel, din toate aceste măsuri anunțate de Guvern, nu există niciuna care, prin competitivitate fiscală, să poată relansa motorul economiei.

‘Eu cred că la ora actuală foarte mulți dintre decidenții care iau aceste măsuri nu înțeleg cât de esențială este competitivitatea fiscală. Nici nu vorbim de cea economică, vorbim despre cea fiscală, care presupune reguli simple, presupune transparență, presupune reducerea birocrației. Și din toate aceste pachete de măsuri, eu n-am văzut nicio astfel de măsură care, repet, prin competitivitate fiscală, să poată relansa motorul economiei. Dacă nu există competitivitate fiscală, marii economiști ai lumii atrag atenția că prioritar trebuie să ne gândim la recesiune economică. Nu băgăm lumea în sperieți, nu spunem absolut nimic ceea ce mari specialiști ai lumii nu știu, este un lucru normal. În momentul în care motorul economiei – și aici vorbim de consum, încetinirea consumului – în România dă semne de oboseală, atunci trebuie să ne gândim cum facem să contracarăm semnele unei eventuale recesiuni economice’, a transmis Chiriac.

În context, ea a reamintit că motorul economiei românești este bazat pe consum, iar în acest moment se observă o încetinire a economiei, cel puțin din datele Băncii Naționale.

‘Mai mult decât atât, noi am ajuns să ne bucurăm că stagnăm. De exemplu, pe 14 august, pe site-ul Ministerului de Finanțe, a apărut comunicatul de presă al agenției de rating Fitch care spune că România își păstrează ratingul. Ne-am bucurat că ne păstrăm ratingul, dar ne-am fi bucurat dacă s-ar fi dus către pozitiv (…) Strategia României trebuie să fie bazată eminamente pe 2 ani, nu pe 6 luni, nu pe 3 luni. Mai mult decât atât. Dacă tot vorbim de reducerea deficitului bugetar, ar trebui să prioritizăm digitalizarea ANAF pentru a majora gradul de colectare, pentru că, de fapt, aici România are o problemă reală: în colectarea veniturilor’, a afirmat președintele CONAF.

Cristina Chiriac a atenționat că trebuie să ne gândim cum facem să menținem o rată a inflației și un nivel de creditare suficient de suportabil pentru agenții economici, astfel încât aceștia să nu-și modifice comportamentul.

‘Nu este doar despre ce vrea o singură parte, și anume Guvernul. Aici nu funcționează așa, cu pumnul în gură: acesta este pachetul, vă place, bine, nu, nu, pentru că antreprenorul român educat în libertatea democratică a celor 25 de ani are mai multe posibilități și le ia pe toate în calcul: să-și modifice sediul fiscal nu mai departe, în Bulgaria, pentru că are un nivel de fiscalitate mult mai atractiv în comparație cu România, să migreze în altă parte sau să mute de tot, absolut tot ceea ce înseamnă activitatea economică în altă parte. Trebuie să înțelegem că orice economie din lume funcționează atât cu multinaționale, cât și cu coloana vertebrală a României sau a economiei, IMM-urile. Acestea trebuie să fie într-o simbioză perfectă, pentru că doar dacă faceți o analiză în ceea ce privește numărul locurilor de muncă create de mediul privat din România o să vedeți că în proporție covârșitoare aceste locuri de muncă sunt create de IMM-uri. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că atunci când analizăm veniturile bugetare, acelea din care tot trebuie să creștem nu doar gradul de colectare, dar și plaja lor, marea majoritate a acestor venituri bugetare provin din veniturile salariale, acolo unde povara fiscală este una din cele mai ridicate din Uniunea Europeană’, a subliniat ea.

În opinia Cristinei Chiriac, este nevoie de un pact de responsabilitate între Guvern, mediul de afaceri și sindicate, astfel încât toate aceste măsuri să fie agreate, discutate și suportabile pentru ‘toți cei care mențin vie această coloană vertebrală a economiei românești’.

Coaliția Pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării (CLCC) a organizat, miercuri, cea de-a 8-a dezbaterea profesională digitală din acest an, cu titlul ‘Măsuri de reducere a deficitului bugetar. Influența asupra companiilor și consumatorilor’. Speakeri au fost președintele Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) – Cristina Chiriac, directorul executiv al Asociației Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR), George Bădescu, și Lucian Barbu, Tax Partner NNDKP – Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen.