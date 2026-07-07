Cristina-Ioana Pricope-Damian, profesoara care a transformat o școală din Iași într-un model de educație europeană, finalistă în „Liga Profesorilor Excepționali”

În Românie școlile din orașele mici par adesea uitate și lipsite de șanse egale cu cele din marile capitale de județ. Cu toate acestea, mai există dascăli care reușesc adevărate minuni. Cristina-Ioana Pricope-Damian, care predă limba franceză la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” din orașul ieșean Podu Iloaiei, a demonstrat că granițele pot fi șterse chiar și din cea mai modestă sală de clasă. Pentru dăruirea cu care a schimbat complet destinul elevilor săi, transformând educația într-o fereastră larg deschisă către lume, dascălul a ajuns în finala campaniei naționale „Liga Profesorilor Excepționali”. Acest proiect, derulat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, are tocmai scopul de a-i găsi și premia pe acei profesori care aleg să construiască un viitor strălucit pentru copiii noștri.

Povestea profesoarei este cu atât mai impresionantă cu cât ea a renunțat complet la metodele învechite, care îi făceau pe elevi să urască gramatica și memorarea mecanică. Conștientă că trăim în era tehnologiei, ea a transformat telefonul mobil și internetul, văzute de mulți ca niște inamici ai școlii, în cele mai puternice instrumente de învățare. Lucrând adesea noaptea târziu, pe ceea ce ea numește „biroul ei mobil”, a creat lecții interactive care îi fascinează pe copii. La orele ei, elevii rezolvă provocări în escape-rooms virtuale, călătoresc prin Franța cu ajutorul hărților digitale și învață limba străină descifrând melodiile celebrului artist Soprano. Așa a reușit să transforme ora de franceză dintr-o materie aridă într-o aventură uriașă, care îi ține pe adolescenți lipiți de scaune și dornici să descopere tot mai mult.

Hotărâtă să le arate copiilor că pot fi cetățeni europeni cu drepturi depline, profesoara a pus bazele proiectului „Incubatorul Civic Digital”, unde franceza se îmbină perfect cu educația civică și siguranța pe internet. Mai mult, a realizat un adevărat tur de forță și a reușit să pună o școală de provincie pe harta excelenței europene. A obținut prestigioasa Acreditare Erasmus, o victorie uriașă care le garantează copiilor din Podu Iloaiei accesul la proiecte internaționale și călătorii de studiu până în 2027. Înțelegând că schimbarea pornește de la profesori, a coordonat o inițiativă prin care 23 de colegi au plecat să studieze metodele moderne de predare direct în școlile din Finlanda și Portugalia, aducând apoi acasă secretul unui învățământ de succes.

Dincolo de zecile de proiecte și inovații, Cristina-Ioana rămâne un om de o modestie rară, care își ajută colegii mai tineri prin programe naționale de mentorat, învățându-i să nu se teamă de greșeli. Visul ei cel mai mare este să meargă într-o zi alături de elevii săi tocmai în Africa, în Senegal, pentru a le arăta cât de diversă și spectaculoasă este lumea.

Până atunci, publicul poate face un gest de minimă recunoștință pentru acest dascăl fenomenal. Toți cei care vor să o ajute pe Cristina-Ioana Pricope-Damian să câștige trofeul o pot vota pe platforma https://vot.fundatiadanvoiculescu.ro/, până la data de 15 iulie.