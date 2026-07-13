Costinela-Bianca Cornea – profesoara din București care a reinventat orele de limba română cu inteligența artificială, finalistă în „Liga Profesorilor Excepționali”

Elevii din generația digitală au nevoie de metode de predare adaptate realității lor, iar un cadru didactic din București a înțeles perfect această necesitate. Costinela-Bianca Cornea, profesoară de limba și literatura română la Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu”, a transformat complet orele de curs, înlocuind predarea tradițională cu instrumente digitale și metode interactive. Pentru viziunea sa modernă, ea a fost selectată în finala competiției naționale „Liga Profesorilor Excepționali”. Acest demers educational este derulat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României cu scopul de a aduce în fața publicului larg dascălii care schimbă sistemul de învățământ și pregătesc tinerii pentru provocările reale ale viitorului.

La clasă, profesoara a renunțat la memorarea mecanică în favoarea unui program educațional propriu, intitulat „Am și eu o idee”, menit să dezvolte gândirea critică și curajul elevilor de a se exprima asumat. Ea abordează literatura ca pe un laborator de viață, explicând texte clasice semnate de Caragiale sau Slavici prin prisma unor noțiuni de educație financiară sau responsabilitate civică. Mai mult, folosește instrumente bazate pe inteligența artificială, organizează escape room-uri tematice și îi coordonează pe elevi în realizarea de podcasturi literare. Tinerii sunt învățați să analizeze textele generate de algoritmi, să depisteze erorile și să folosească tehnologia în mod etic, devenind participanți activi la propria formare. Un accent major este pus și pe utilizarea baremelor de corectare la clasă, o metodă prin care elevii de gimnaziu învață să își autoevalueze lucrările și să înțeleagă exact unde pierd puncte la examene.

Implicarea cadrului didactic depășește granițele programei școlare și chiar pe cele ale unității de învățământ. Costinela-Bianca Cornea își duce elevii în vizite la Parlament pentru a discuta direct cu decidenții politici și îi implică în proiecte precum „Primăria Copiilor”, unde experimentează campanii electorale și procese democratice reale. În același timp, ea a creat o comunitate educațională online extrem de activă, adunând mii de urmăritori pe rețelele de socializare. Prin materiale video explicative și rezolvări de subiecte, profesoara oferă sprijin gratuit elevilor din toată țara care se pregătesc pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat, demonstrând că un dascăl dedicat rămâne prezent acolo unde tinerii caută îndrumare.

Rezultatele acestei abordări didactice se văd clar în notele de la examene, dar mai ales în evoluția unor tineri care ajung studenți de top, actori curajoși sau sportivi de performanță. Pentru ca munca profesoarei din București să fie recompensată cu marele trofeu, publicul este chemat să o susțină în aceste ultime momente ale competiției. Au mai rămas doar două zile în care românii pot vota gratuit, platforma oficială https://vot.fundatiadanvoiculescu.ro/ fiind deschisă exclusiv până la data de 15 iulie. Campania se apropie de final, iar rezultatele oficiale și numele marilor câștigători vor fi anunțate în cadrul Galei de premiere, un eveniment de excelență programat pentru data de 16 iulie.