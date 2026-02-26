Cum a transformat Mihai Stănescu o profesie necunoscută într-un business de milioane

Când Mihai Stănescu a înființat RoCoach, în 2003, trebuia să explice mai întâi ce e coachingul. Puțini au auzit de acest termen, nimeni nu căuta așa ceva. A construit compania fără investitori, cu bani împrumutați de la prieteni, într-o piață pe care a inventat-o practic de la zero. 23 de ani mai târziu, cea mai veche firmă de coaching din România raportează cel mai bun an financiar de la fondare.

Totul a pornit în 2001, când Mihai Stănescu a participat la o formare profesională la Strasbourg. În 2003, la 23 de ani, a înregistrat RoCoach, prima companie de coaching din România. Investiția de la început? Câteva mii de dolari, din împrumuturi de la prieteni și din proiecte paralele. „Intrăm într-o piață care practic nu exista, fără capital semnificativ pentru promovare și fără un cadru educat care să înțeleagă imediat valoarea serviciilor oferite. Tot ce am putut compensa a fost prin efort personal: timp investit, nopți nedormite, energie canalizată în livrarea impecabilă a fiecărui proiect și în construirea fiecărei relații profesionale. A fost o perioadă de sacrificiu real, dar și de clarificare”, își amintește Mihai Stănescu.

La începutul anilor 2000, coachingul era practic necunoscut în România. Managerii conduceau autoritar, iar ideea de dezvoltare personală a liderului nu era pe agenda nimănui. „Ideea de a lucra cu un coach era privită cu scepticism sau chiar cu reticență. Nu exista piață în sens real, a trebuit să o construim. Primii clienți au venit prin recomandări directe și prin relații personale. Nu aveam bugete consistente de marketing sau vânzări, iar în primii 7-8 ani am dus personal majoritatea proiectelor. Am ales să investesc mai mult în calitate, formare și consistență profesională decât în expunere agresivă”, povestește antreprenorul.

Primele venituri consistente au apărut abia după aproximativ trei ani de funcționare, o perioadă pe care antreprenorul o descrie nu ca pe una „fără bani”, ci ca pe o investiție strategică într-un domeniu care „încă nu exista în mod real în România.”

Lecții cu impact

La un moment dat, Stănescu a acceptat un rol de un an în administrația centrală. A redesenat organigrama Camerei Deputaților și a implementat un program de schimbare organizațională prin coaching. Experiența a fost intensă profesional, dar „a scos RoCoach din focus”. Lecția învățată? Antreprenoriatul nu permite pauze de atenție.

O altă „curiozitate”? Recrutarea de profesioniști pentru RoCoach s-a dovedit mai grea decât vânzarea proiectelor. Soluția a fost să mențină criterii stricte de selecție și să investească în dezvoltarea internă, chiar dacă asta a încetinit creșterea. În prezent, compania funcționează cu 6 angajați și aproximativ 30 de colaboratori experți.

Un model de business anticiclic

După perioade de creștere serioasă și perioade pline de provocări, peste businessul lui Mihai Stănescu a venit 2024, „un an de restructurare”. Cea mai mare schimbare a fost trecerea de la un model de „boutique consulting”, centrat pe coaching executiv, la un model integrat de servicii care combină consultanță, diagnoză organizațională și intervenții scalabile. Cifra de afaceri în 2024 a fost de peste 1,1 milioane de lei, un pic mai mare față de milionul de lei înregistrat în 2023. De anul trecut provocarea s-a mutat din zona de strategie în execuție: validarea noii poziționări, gestionarea costurilor de achiziție pe fiecare segment de clienți și construirea unui flux stabil de proiecte. Iar noua filosofie de business pare ca e cea câștigătoare. Estimarea pentru 2025: 4,6 milioane de lei cifră de afaceri și un profit de aproximativ un milion de lei.

„Activăm în piață din 2003 și am traversat deja trei cicluri economice dificile. De fiecare dată, sectorul de learning & development este printre primele afectate atunci când companiile încep să taie bugete. Din experiență, am observat un tipar clar: resimțim contracția cu 12-18 luni înainte ca efectele să devină vizibile la nivel macro. Paradoxal, exact în momentul în care piața atinge minimul, pentru noi apare un reviriment accelerat – creștere în cereri, proiecte și parteneriate. Astfel, 2024 a fost anul efectului de forfecare dintre transformarea internă și scăderea abruptă a volumului de proiecte, iar 2025 a devenit anul în care noul model a început să genereze tracțiune și să ne extindă accelerat amprenta în piață”, explică Mihai Stănescu. Iar optimismul se vede și în planurile pentru acest an, în care a bugetat investiții de până la 100.000 de euro, orientate spre digitalizare, marketing digital și consolidarea brandului.

Cum arată clienții și ce își doresc

Portofoliul RoCoach e organizat pe trei segmente: companii corporate – subsidiare ale unor multinaționale din România și regiunea CEE -, businessuri antreprenoriale locale și regionale în creștere sau transformare și organizații noncomerciale. Cel mai cerut serviciu rămâne coachingul pentru manageri și echipele lor. Urmează programele integrate de dezvoltare pentru managerii la început de mandat și componenta de diagnoză organizațională — unde RoCoach a integrat instrumente de scanare și analiză, inclusiv Indexul Employee Wellbeing 2025 (dezvoltat cu Novel Research), care măsoară cinci dimensiuni: claritate, autonomie, recunoaștere, echitate și relații umane.

„De-a lungul timpului, cele mai importante persoane care m-au ajutat au fost, în mod paradoxal, o parte dintre clienții noștri. Au fost lideri care au avut curajul să investească într-un concept nou, într-o perioadă în care coachingul nu era validat în România. Încrederea lor a fost o formă de capital mult mai valoroasă decât orice finanțare”, încheie fondatorul RoCoach.