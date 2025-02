Cum s-a văzut creșterea dobânzilor în randamentele bursiere ale băncilor listate la BVB

Chiar dacă la Bursa de Valori București nu există atât de multe bănci listate ca în alte țări din regiune, sectorul bancar este unul dintre cele mai bine reprezentate din economie pe piața de capital locală, alături de sectoarele energetic și de utilități. Trei dintre cei mai mari șase emitenți de la BVB sunt bănci, printre ele aflându-se și cea mai mare bancă din România. În acest context, rezultatele financiare bune ale sistemului bancar din ultimii ani au creat potențial pentru evoluții bursiere cel puțin interesante.

Sectorul bancar a trecut printr-o lungă perioadă în care dobânzile mici au limitat potențialul de profit, majoritatea reușind să compenseze doar parțial scăderea veniturilor din dobânzi prin creșterea celor din comisioane. Începând din ultimul trimestru al anului 2021 lucrurile s-au schimbat, inflația făcând ca dobânzile să urce accelerat și să rămână la valori mult mai mari decât cele anterioare. ROBOR la 6 luni a crescut de la 1,6 – 1,7% în vara anului 2021 până la 8,3% în octombrie 2022, stabilizându-se în 2024 în jurul nivelului de 6%. Creșterea dobânzilor a creat potențial pentru a obține rezultate mai bune, iar rezultatele mai bune au creat la rândul lor potențial pentru evoluții bursiere mai bune. Totuși, dacă ne uităm pe evoluțiile efective ale cotațiilor celor patru bănci listate pe piața bursieră de la București putem vedea că nu a existat o tendință generală a sectorului.

În tabelul alăturat am centralizat evoluția Băncii Transilvania (TLV), BRD Groupe Societe Generale (BRD), Erste Bank (EBS) și Patria Bank (PBK), cele patru bănci listate la BVB, pe trei intervale de timp: anul 2024, ultimii 5 ani (2020-2024) și ultimii 10 ani (2015-2024). Randamentele care apar în tabel iau în considerare atât evoluția prețului acțiunilor, cât și dividendele, distribuțiile de acțiuni gratuite și splitările sau consolidările. De asemenea, am calculat și evoluția indicelui BET-XT-TR pe aceleași intervale (pe ultimii 10 ani perioada e ceva mai scurtă, existând date doar din 23 martie 2015), indicele incluzând la rândul său atât dividendele, cât și evenimentele corporative ale emitenților din componența sa.

În anul 2024, cea mai bună evoluție a fost cea a băncii austriece Erste Bank, cu un randament total de aproape 70%, obținut în cea mai mare parte din aprecierea cotației. Trebuie ținut cont de faptul că prețul acțiunilor EBS este stabilit în principal pe piața de la Viena, iar activitatea din România, unde deține Banca Comercială Română (BCR), are o pondere mică spre medie în afacerile totale ale grupului. Banca Transilvania a adus la rândul său acționarilor un randament bun, de 33,69%, continuând procesul de extindere și raportând în același timp rezultate financiare foarte bune. Doar cele două bănci au depășit anul trecut creșterea de 15,89% a indicelui BET-XT-TR, în timp ce BRD a avut un randament puțin peste 10%, iar Patria Bank a rămas la același preț de la finalul anului 2023.

Pe ultimii 5 ani situația a fost una asemănătoare, diferența principală fiind că Banca Transilvania a avut un randament mai mare decât Erste Bank, 120,77% vs. 106,58% cumulat pe intreaga perioadă. Randamentul mediu anual a fost de 17,16% în cazul băncii românești și de 15,62% în cazul celei austriece. Banca deținută de grupul francez Societe Generale a avut un randament mediu anual pe ultimii 5 ani apropiat de cel din 2024, mai exact 9,12%, în timp ce Patria Bank a adus o pierdere de 25,11% cumulat pe întreaga perioadă, sau 5,62% în medie pe an. Intervalul de 5 ani este unul relevant pentru că el include perioada de inflație și de creștere a dobânzilor, care a impulsionat rezultatele financiare ale băncilor. Aprecierea indicelui BET-XT-TR în această perioadă a fost de 16,27% în medie pe an, peste nivelul înregistrat de 3 dintre cele 4 bănci și nu cu mult sub randamentul mediu al Băncii Transilvania, prin urmare perioada bună de pe piața monetară nu s-a concretizat neapărat în randamente bursiere mai mari.

Nici pe o perioadă mai lungă, de 10 ani, lucrurile nu sunt mult diferite, Banca Transilvania având și pe acest interval cel mai mare randament dintre cele patru bănci, 22,19% în medie pe an sau 641,71% cumulat. De altfel, ordinea este exact aceeași ca și la 5 ani, cu Erste Bank pe locul al 2-lea, BRD pe locul al 3-lea și Patria Bank pe locul al 4-lea. Și în acest caz doar una dintre bănci a depășit evoluția indicelui, celelalte trei având randamente mai slabe decât acesta. O diferență este că BRD a avut o evoluție mai apropiată de cea a Erste, 12,67%, față de 15,11%.

Punând lucrurile cap la cap, putem concluziona că perioada favorabilă pe care a generat-o creșterea dobânzilor pentru sectorul bancar în ultimii ani nu s-a resimțit în mod uniform, băncile mai dinamice și predispuse la asumarea de riscuri, cum este cazul Băncii Transilvania, beneficiind mai mult de acest context decât cele mai conservatoare, cum este cazul BRD, care la rândul lor au avut o evoluție mai bună decât băncile mici, cum este Patria Bank, pentru care masa critică peste care ne-am putea aștepta la profituri constante nu pare să fi fost atinsă.

La nivel de sector nu putem spune că evoluția a fost una spectaculoasă, o singură bancă depășind pe toate intervalele performanța indicelui BET-XT-TR. Aici putem identifica două explicații principale. Una dintre ele este că, în același timp în care băncile au avut un context favorabil, alte sectoare au fost în aceeași situație. O altă explicație este aceea că indicele are în mod natural un randament mai mare decât suma randamentelor acțiunilor care îl compun, deoarece ponderea acțiunilor aflate pe trend pozitiv crește, iar a celor care sunt pe trend negativ scade în fiecare zi.