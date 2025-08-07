Cushman & Wakefield Echinox: Stocul de retail modern din România a ajuns la 4,73 milioane de metri pătraţi la jumătatea anului

Stocul de retail modern din România a ajuns la 4,73 milioane de metri pătraţi la jumătatea anului, cea mai parte fiind localizat în zona de Centru – Vest a ţării (16 judeţe din Transilvania şi Banat) cu circa 1,6 milioane de metri pătraţi (33% din total) şi în Bucureşti – Ilfov cu 1,33 milioane de metri pătraţi (28%), potrivit unui raport publicat de compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.

”Piaţa de retail a fost foarte activă în prima jumătate a anului, perioadă în care au fost finalizate proiecte de peste 162.000 metri pătraţi la nivel naţional. Stocul de retail modern din România a ajuns la 4,73 milioane de metri pătraţi la jumătatea anului, cea mai parte fiind localizat în zona de Centru – Vest a ţării (16 judeţe din Transilvania şi Banat) cu circa 1,6 milioane de metri pătraţi (33% din total) şi în Bucureşti – Ilfov cu 1,33 milioane de metri pătraţi (28%)”, reiese din rapoartele lansate de compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.

Stocul de retail modern din zona de Centru – Vest este cu 17% mai ridicat decât cel din Bucureşti, şi mai mult decât dublu faţă de stocul din regiunea Moldovei (8 judeţe), care se situează la aproximativ 735.000 de metri pătraţi.

O a patra regiune analizată este cea de Sud (16 judeţe, fără Bucureşti – Ilfov), unde suprafaţa cumulată a mallurilor, parcurilor de retail şi galeriilor comerciale se ridică la 1,1 milioane de metri pătraţi.

La nivel naţional densitatea spaţiilor de retail a crescut la 248 metri pătraţi/ 1.000 locuitori, suprafaţă care se plasează printre cele mai reduse din Europa.

La nivel de oraş, localităţile cu cea mai mare densitate de spaţii comerciale sunt Piteşti (1.510 mp/ 1.000 locuitori), Suceava (1.471 mp/ 1.000 locuitori), Deva (1.252 mp/ 1.000 locuitori), Sibiu (1.213 mp/ 1.000 locuitori), Oradea (1.123 mp/ 1.000 locuitori) – oraşe cu până la 150.000 de locuitori şi Timişoara (1.089 mp/ 1.000 de locuitori) – oraş primar cu o populaţie de peste 250.000 de locuitori.

În celelalte oraşe cu peste 250.000 de locuitori acest indicator variază între 522 mp/ 1.000 de locuitori în Cluj Napoca şi 914 mp/ 1.000 de locuitori în Iaşi.

În prima jumătate a anului livrările de noi proiecte au crescut cu peste 60% faţă de perioada similară a anului trecut. Mall Moldova din Iaşi (125.700 mp) şi extinderea Iulius Mall din Suceava (16.500 mp) sunt cele mai importante proiectele livrate în acest interval.

Ţinând cont de proiectele aflate în prezent în diferite stadii de dezvoltare, dezvoltarea de spaţii comerciale îşi menţine ritmul susţinut, cu mai mult de 700.000 mp proiecte care urmează să fie finalizate până la sfârşitul deceniului. Zona de Centru-Vest, respectiv Cluj-Napoca şi Reşiţa, urmează să atragă circa 60% din aceste livrări, iar zona de Est, respectiv Bacău şi Galaţi, va atrage 16% din proiectele în construcţie la nivel naţional.

În zona de Sud, livrările programate se situează la 65.000 metri pătraţi, printre oraşele vizate fiind Tulcea şi Giurgiu. În Bucureşti, activitatea de dezvoltare continuă să fie moderată, cu proiecte totalizând 46.000 metri pătraţi fiind în construcţie.

Cei mai activi dezvoltatori vor fi în perioada următoare Prime Kapital, Iulius Group şi NEPI Rockcastle – cei mai mari dezvoltatori şi proprietari de spaţii comerciale din piaţa locală.

„Piaţa de retail din România traversează o perioadă de expansiune accelerată, stimulată de dorinţa dezvoltatorilor de a-şi extinde portofoliile şi de densitatea redusă de spaţii în multe din oraşele secundare şi terţiare. Bucureştiul rămâne un pol important, însă regiunea Centru-Vest a preluat conducerea la nivel naţional. Aceste două zone, în care locuieşte aproximativ 45% din populaţia ţării şi unde se înregistrează printre cele mai ridicate câştiguri salariale nete lunare, cumulează peste 50% din stocul modern de retail. Pe de altă parte Moldova, unde se află cel mai redus stoc la nivel naţional, a început să recupereze din decalajul faţă de celelalte zone ale ţării, fiind pe harta celor mai mari dezvoltatori pentru proiecte viitoare”, spune Dana Radoveneanu, head of Retail Agency Cushman & Wakefield Echinox.

În ceea ce priveşte evoluţia chiriilor în acest an, singurele mişcări semnificative au fost consemnate în cazul spaţiilor stradale de pe Calea Victoriei din Bucureşti, care acum sunt cotate la 70 euro/mp/lună şi sunt aşteptate creşteri suplimentare în trimestrele următoare. Pentru centrele comerciale din Bucureşti şi din principalele oraşe din afara Capitalei chiriile au rămas stabile, variind între 50 – 90 euro/mp/m/lună.

