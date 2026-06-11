Danubius Exim lansează MyDUDE, platforma care transformă bonul fiscal într-un document digital cu valoare juridică și marchează tranziția către infrastructura fiscală a viitorului

Danubius Exim, compania care a introdus prima casă de marcat fiscală autorizată din România și unul dintre principalii dezvoltatori de tehnologie fiscală de pe piața locală, lansează MyDUDE, platforma software-as-a-service care conectează fiscalizarea, raportarea către ANAF, securitatea digitală și analiza datelor într-un singur ecosistem.

Soluția care a fost dezvoltată intern, de către echipa Danubius, pe parcursul a peste trei ani și a implicat o echipă multidisciplinară de experți, a pornit de la o nevoie concretă, identificată în industriile de retail și HoReCa: comercianții aveau nevoie de vizibilitate completă asupra informațiilor fiscale generate de echipamentele lor și transmise către ANAF.

„Totul a început în urma unor conversații cu contabilii cu care colaboram, care căutau o modalitate de a accesa informațiile raportate către ANAF. Apariția vendomatelor, unde bonul fiscal nu mai este tipărit, a adus o întrebare suplimentară: cum păstrăm, securizăm și utilizăm această informație în mediul digital? MyDUDE este răspunsul la aceste întrebări și reflectă convingerea noastră că tehnologia trebuie să pornească întotdeauna de la nevoi reale, nu de la funcționalități construite în căutarea unei utilități”, declară Velin Ganev, CEO Danubius Exim.

Astfel, dintr-un instrument de monitorizare a relației dintre echipamentele fiscale și ANAF, soluția a evoluat într-o platformă complexă, capabilă să securizeze și să arhiveze documentele generate, să integreze datele fiscale în fluxurile operaționale și să transforme informația fiscală într-o resursă cu valoare adăugată pentru business.

Odată cu MyDUDE, Danubius Exim intră într-o etapă definitorie în evoluția sa, extinzându-și rolul dincolo de furnizarea de echipamente fiscale și poziționându-se ca operator de încredere și inteligență digitală pentru comerțul românesc.

„Timp de peste 30 de ani am construit infrastructura fiscală pe care funcționează o mare parte din comerțul românesc. Dacă în ultimele decenii inovația a însemnat hardware, următoarea etapă este despre date, interoperabilitate și încredere digitală. MyDUDE este fundația acestei transformări. Nu schimbăm fiscalitatea existentă, ci construim un nou nivel de încredere peste ea și transformăm informația fiscală într-un activ digital util comercianților”, declară Velin Ganev, CEO Danubius Exim.

Cu MyDUDE, bonul fiscal devine document digital cu valoare juridică

Una dintre premierele pe care platforma MyDUDE le aduce în comerțul românesc este că transformă bonul fiscal într-un document digital cu valoare juridică, securizat prin Sigiliu Electronic Calificat (Qualified Electronic Seal/QSeal).

Casa de marcat rămâne sursa legalității fiscale a tranzacției, însă MyDUDE extinde viața documentului în mediul digital. Bonul fiscal este structurat într-un format utilizabil de sistemele informatice, securizat și arhivat electronic, dobândind garanții suplimentare privind integritatea datelor, autenticitatea originii și dovada momentului exact în care documentul a existat în forma respectivă.

Construită pe baza OUG nr. 28/1999 privind aparatele de marcat electronice fiscale, a Legii nr. 135/2007 privind arhivarea electronică și a cadrului european eIDAS privind serviciile de încredere, platforma creează un nou nivel de trasabilitate și încredere pentru documentele fiscale în format digital.

De la conformitate la eficiență operațională

Dincolo de componentele juridice și de raportare obligatorie, MyDUDE transformă casa de marcat într-un instrument inteligent de business.

Platforma permite arhivarea electronică în cloud a documentelor fiscale, extinzând capacitatea echipamentelor dincolo de limitele hardware. Comercianții pot administra de la distanță aparatele fiscale, pot verifica erori de raportare, actualiza cote de TVA sau adăuga produse noi fără intervenții la fața locului.

În plus, datele generate de bonurile fiscale se integrează direct cu aplicațiile de contabilitate, eliminând procesele manuale și reducând riscul de eroare în raportare. Totodată, comercianții beneficiază de module avansate de analiză, care transformă volumele mari de date în informații relevante pentru decizii de business, oferind vizibilitate asupra performanței operaționale și a tendințelor de vânzare.

„Comercianții nu mai caută doar conformitate. Au nevoie de vizibilitate, control și instrumente care să îi ajute să își gestioneze mai bine afacerea. MyDUDE răspunde exact acestei nevoi: transformă obligațiile fiscale într-o sursă de eficiență și inteligență operațională”, adaugă Velin Ganev.

Danubius Exim pornește în dezvoltarea MyDUDE cu un avantaj competitiv unic în piața locală: o infrastructură existentă de peste 130.000 de aparate de marcat electronice fiscale (AMEF) compatibile, deja instalate și utilizate de comercianți din întreaga țară.

Această bază instalată permite un proces rapid de onboarding și creează premisele adoptării accelerate a platformei, transformând MyDUDE într-una dintre cele mai ambițioase inițiative românești din zona de retail infrastructure software.

Un proiect construit la intersecția dintre fiscalitate, încredere digitală și analiza datelor

MyDUDE este rezultatul colaborării dintre specialiști din domenii complementare, reuniți în jurul unei viziuni comune asupra viitorului infrastructurii fiscale din România.

Danubius Exim a coordonat dezvoltarea tehnologică a platformei și integrarea acesteia cu infrastructura fiscală existentă, valorificând experiența acumulată în peste 30 de ani de activitate în domeniul tehnologiei fiscale. certSIGN, prestator de servicii de încredere din România, certificat conform Regulamentului European eIDAS, furnizează componenta de semnare electronică pe bază de certificat calificat pentru Sigiliul electronic calificat, precum și Arhivarea electronică a documentelor, în condițiile legii 135/2007.

”Suntem bucuroși să facem parte dintr-un proiect de impact asupra pieței din România și ne mândrim că tehnologia noastră stă la baza unei inițiative care schimbă modul în care circulă documentele fiscale în mediul digital. Ca susținător al transformării digitale a economiei românești, certSIGN este alături de proiectele care aduc mai multă transparență, securitate și eficiență în relația dintre comercianți, contribuabili și autorități”, declară Aurel Meiroșu, Director Dezvoltare Afaceri certSIGN.

În paralel, echipa de experți coordonată de Vladimir Kalinov, expert cu peste trei decenii de experiență în retail, servicii financiare și transformare digitală, a contribuit la definirea modului în care informațiile generate de tranzacțiile comerciale pot fi transformate în insight-uri relevante și instrumente de decizie pentru comercianți.

Rezultatul acestei colaborări este ceea ce Danubius Exim definește drept Lanțul de Încredere Fiscală Digitală, o arhitectură de încredere, în care fiecare etapă a ciclului de viață al informației fiscale, de la emiterea bonului și transmiterea securizată a datelor până la sigilare, arhivare și analiză, beneficiază de garanții clare privind legalitatea, integritatea, autenticitatea și trasabilitatea informației.

Fundamentul următorului capitol de dezvoltare pentru Danubius Exim

MyDUDE reprezintă începutul unei noi etape de dezvoltare pentru Danubius Exim și fundația pe care compania intenționează să construiască următoarea generație de servicii dedicate comerțului românesc. Platforma va continua să fie extinsă prin noi module și funcționalități, consolidând rolul companiei în procesul de digitalizare a comerțului și în dezvoltarea unei infrastructuri fiscale adaptate economiei digitale.

Prin combinația dintre infrastructura existentă, expertiza acumulată în peste trei decenii și parteneriatele strategice dezvoltate în jurul MyDUDE, Danubius Exim își propune să redefinească modul în care informația fiscală este gestionată, securizată și valorificată în economia românească.

Platforma va continua să fie extinsă prin noi module și funcționalități, consolidând rolul companiei în procesul de digitalizare a comerțului românesc și în dezvoltarea unei infrastructuri fiscale adaptate economiei digitale.

Despre Danubius Exim

Fondată în 1994, Danubius Exim are peste 30 de ani de experiență în dezvoltarea tehnologiilor fiscale și de plată, fiind compania care a introdus prima casă de marcat fiscală autorizată din România. Cu peste un milion de echipamente fiscale livrate în piață, compania contribuie activ la modernizarea infrastructurii comerciale și fiscale din România.