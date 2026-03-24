Daraban (CCIR): 1,4% dintre firme realizează 54% din cifra de afaceri

Aproximativ 1,4% dintre companiile din România concentrează 54% din cifra de afaceri totală, în timp ce industria generează cea mai mare pondere a profitului, de aproape 39%, a declarat marți președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, la o conferință de specialitate.

‘La sfârșitul toamnei am avut Topul național al firmelor, pe care îl organizăm destul de științific, și de acolo tragem niște concluzii referitoare la polarizarea economiei naționale și la ponderea unor domenii de activitate. Pe primele 10 locuri, în toate cele 7 domenii de activitate, au fost 13.078 de firme, adică 1,42% din numărul total de firme care au depus bilanțul anul trecut, 917.881. Dar nu uitați că acest 1,42% a realizat 54% din cifra de afaceri totală, adică 287 de miliarde de euro’, a menționat Mihai Daraban, la conferința ‘România 2026-2040. Industria 4.0-5.0’.

Potrivit acestuia, aproape 44% din cifra de afaceri a fost realizată de comerț, iar 32,8% de industrie. Pe de altă parte, din profitul total de 53,28 de miliarde de euro înregistrat anul trecut, industria s-a situat pe primul loc, cu o pondere de 38,68%, a precizat Daraban.

‘Știu că avem tendința să spunem că suntem dezindustrializați. Suntem, din păcate, o economie de subcontractori, dar mai avem 206.000 de oameni care lucrează în industria auto în România, vreo 68.000 în industria mobilei, adică sunt lucruri pe care nu le putem ignora. Din păcate, Eurostat spune că suntem pe ultimul loc la inovare și cercetare. Nu trebuie să ne gândim neapărat la institute de cercetare, ci pur și simplu la faptul că nu avem un brand românesc cu valoare adăugată mare’, a adăugat președintele CCIR.

În opinia sa, ceea ce diferențiază România în ultimii 20 de ani față de alte țări din Europa Centrală și de Est sunt două direcții: modul de absorbție a fondurilor europene și nivelul investițiilor străine.

‘Cred foarte mult că, pe viitor, două domenii vor putea face diferența: produsele procesate din agricultură, industria alimentară, și energia, sub toate formele ei. Trebuie să venim cu picioarele pe pământ, să vedem ce putem face cu ceea ce avem și să ne stabilim niște priorități’, a mai spus Mihai Daraban.

Totodată, el a subliniat că încă nu deține multe date aferente anului trecut.

‘Din păcate, pentru tot anul 2025 încă nu suntem în posesia multor date. Știți bine că firmele abia acum încep să depună bilanțurile la Fisc. Chiar și cu termenul limită de 31 mai, considerăm că vom avea o imagine clară asupra economiei undeva pe la 1 august – 1 septembrie, pentru că și după 31 mai sunt firme care, nu din rea-voință, dar din diferite cauze, audituri și așa mai departe, depun bilanțul mai târziu’, a mai spus președintele CCIR.

Conferința ‘România 2026-2040. Industria 4.0-5.0’ a fost organizată marți de Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES) și Institutul Român de Inovare Smart Industry (IRISI) – Iași, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR).