Darău: Am deblocat situația de la Romarm după o muncă intensă alături de secretarii de stat și echipele din minister

C.N. Romarm S.A. și-a refăcut situațiile financiare conform standardelor și după luni de muncă intensă alături de secretarii de stat și echipele din minister, s-a reușit deblocarea situației inacceptabile găsită la preluarea mandatului de ministru, a declarat, joi, Irineu Darău, ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, într-o postare pe Facebook.

‘Facem ordine și reclădim pas cu pas încrederea în industria românească de apărare! La preluarea mandatului de ministru, la finalul lunii decembrie, am găsit o situație inacceptabilă la C.N. Romarm S.A.: situațiile financiare pe anul 2024 erau complet blocate și neaprobate, din cauza unor rezerve serioase semnalate în raportul auditorului. O companie strategică națională nu poate funcționa și nu poate fi eficientă ‘în aer’, fără un istoric financiar clar și transparent. După luni de muncă intensă alături de secretarii de stat și echipele din minister, am reușit să deblocăm această situație. Romarm și-a refăcut situațiile financiare conform standardelor și am semnat ieri mandatul pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de azi/mâine, în vederea aprobării rezultatelor pentru anii 2024 și 2025 – deci recuperăm întârzierile și ajungem la zi’, a scris Darău.

Potrivit ministrului, aceasta înseamnă concret: transparență și respect – Romarm redevine o companie credibilă și ‘bancabilă’; sprijin real – o companie curățată de probleme contabile poate accesa programe de finanțare solide și poate susține direct fabricile din subordine, în care este acționar; pregătire pentru viitor – o structură financiară sănătoasă este esențială pentru ca Romarm să fie un pilon de bază în Programul SAFE, cât și în celelalte programe de finanțare internaționale și naționale pentru industria de apărare.

‘Dar ordinea nu se oprește doar la hârtii. MEDAT a început plățile pe programul de menținere a capacităților de producție în industria de apărare – așa numitul program ‘Nucleu’! Capitalul începe să circule acolo unde este cea mai mare nevoie de el, în fabrici, pentru oameni și competențe care trebuie păstrate și dezvoltate. Privind Romarm, tocmai le-am mai trimis o adresă pentru a se asigura că nu mai există întârzieri suplimentare în alocarea sumelor din Nucleu, fiindcă oamenii sunt foarte importanți și chiar au nevoie să își primească salariile, după atâta timp’, a adăugat ministrul Darău.

El spune că așteptarea sa de la Programul SAFE și din alte prezente și viitoare programe de înzestrare este una extrem de ridicată.

‘Nu ne dorim doar finanțare și liste de cumpărături, ci o transformare profundă și reală a industriei de apărare. Urmărim cu consecvență reindustrializarea, modernizarea, retehnologizarea și creșterea competitivității României la nivel internațional. În perioada următoare, vom face alți pași concreți în vederea eficientizării activității și structurii Romarm, dar și pentru a accelera întreg procesul de reindustrializare a industriei de apărare din România. Mergem înainte, cu reguli clare și toleranță zero față de managementul defectuos. Industria de apărare a României merită să fie respectată, iar acest obiectiv va fi atins doar prin eficiență, transparență și viziune’, și-a încheiat Darău postarea.