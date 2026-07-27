Irineu Darău, după anchetele DNA din industria de apărare: Cine fură din industria de armament trădează ţara. Reforma Romarm, necesară

Ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, afirmă că este nevoie de o reformă profundă în industria de apărare, după ce trei directori ai unor companii de stat din subordinea Romarm au fost arestaţi de DNA într-un dosar de luare de mită. El a catalogat la TVR Info, drept extrem de grave faptele de corupţie din domeniul apărării şi a spus că persoanele care obţin ilegal bani din această industrie „trădează ţara”.

„Cine se înfruptă ilegal din orice leu din industria de armament trădează ţara. Nu doar pentru că avem războiul la graniţă, ci în general. Este o circumstanţă agravantă să încerci să furi din industria de apărare”, consideră Darău.

Ministrul a declarat că nu crede că fenomenul corupţiei a dispărut din industria de apărare şi a făcut apel la toate instituţiile statului să investigheze şi să sancţioneze orice faptă ilegală.

„Apelul meu către toate instituţiile statului, de la servicii până la justiţie, este să nu scape în România niciun astfel de corupt.” a fost mesajul său.

În ceea ce priveşte măsurile pe care le poate lua Ministerul Economiei, Darău a spus că prioritatea este reprezentată de reformarea companiei Romarm şi de îmbunătăţirea guvernanţei corporative.

Ministrul consideră că actuala structură, cu 16 filiale, nu este cea mai eficientă şi susţine că unele dintre acestea au ajuns să funcţioneze ca „mici feude”.

„Nu cred că 16 filiale sub o companie Romarm reprezintă organizarea optimă. Am impresia că unele dintre aceste filiale sunt nişte mici feude. O reorganizare ar ajuta să se spargă aceste structuri”, a argumentat el.

Totodată, ministrul a anunţat că va propune introducerea unor criterii clare de performanţă pentru conducerea companiilor din subordine, astfel încât managerii să poată fi evaluaţi şi traşi la răspundere pentru rezultatele obţinute.

Potrivit lui Irineu Darău, reforma Romarm trebuie făcută cu prudenţă, însă este necesară pentru creşterea eficienţei şi a transparenţei într-un sector strategic pentru securitatea României.

Potrivit procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, Mihai Rafiu, director general al SC „Uzina Mecanică Bucureşti” este acuzat de luare de mită în formă continuată (12 acte materiale), Tiberiu Alexandru Pîrvu, director general al Uzinei Mecanice Plopeni, de luare de mită în formă continuată (3 acte materiale), iar directorul comercial al UM Plopeni, Liliana Sorescu, este acuzată de două infracţiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată. De asemenea, în dosar este vizat şi administratorul mai multor societăţi comerciale, pentru complicitate la luare de mită şi dare de mită în formă continuată (2 infracţiuni).