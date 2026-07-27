Irineu Darău: Avem un proiect în SAFE care va mări capacitatea de detecţie a dronelor. Echipamentele, livrate în 2027

Ministrul Economiei Irineu Darău a precizat, în contextul în care în ultimele trei zile au fost doborâte trei drone care au pătruns ilegal în spaţiul aerian naţional, dar şi al criticilor venite din partea AUR cu privire la costul mare al operaţiunilor de doborâre a dronelor, că România are un proiect în SAFE care va mări capacitatea de detecţie a dronelor, echipamentele urmând să fie livrate în 2027.

„Cred că principalul lucru pe care îl vom face şi iarăşi e important în spaţiul public să nu lăsăm să mintă oamenii care nu vor de fapt să ne apărăm. Principalul lucru pe care trebuie să-l facem este să investim în industria de apărare. Dacă am avut aceste episoade nefericite, trei zile consecutive cu atacuri cu drone şi am reuşit să ne apărăm, nu este o întâmplare, nu este noroc, este o actualizare a procedurilor, nişte hotărâri care s-au luat în cadrul MApN pentru a fi mai pregătiţi pentru acest lucru”, a declarat Darău la TVR Info.

El a spus că, pentru a fi şi mai eficienţi în timp, trebuie să avem cele mai moderne echipamente pentru a detecta drone şi a doborî drone mai ieftin decât se întâmplă azi cu avioanele F-16.

„Pentru acest lucru avem un proiect în SAFE în care vor fi livrate echipamentele în 2027. Un proiect care va mări foarte mult capacitatea de detecţie a dronelor, după cum avem în vedere alte achiziţii, chiar comune cu alte state, în perioada care va urma, pentru a ne apăra în comun teritoriul Uniunii Europene şi NATO”, a răspuns Irineu Darău.