Darău: Reguli stricte pentru agențiile de recrutare; angajarea străinilor va fi corelată cu nevoile reale ale economiei

România va avea reguli stricte pentru agențiile de recrutare, iar angajarea străinilor va fi corelată cu nevoile reale ale economiei, a declarat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, într-o postare publicată, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

‘Vom avea reguli stricte pentru agențiile de recrutare, ca să eliminăm intermediarii care profită de oameni sau ocolesc legea. În felul acesta, lucrătorii vor fi protejați prin obligații clare de informare, astfel încât fiecare să știe din start unde vine, ce salariu are și în ce condiții lucrează. În același timp, angajarea străinilor va fi corelată cu nevoile reale ale economiei și, foarte important, păstrăm în România străinii care au studiat aici și care pot începe să muncească fără drumuri inutile și fără birocrație’, a scris ministrul.

El a precizat că a avizat un proiect de Ordonanță de Urgență, elaborat de Ministerul Muncii împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, care simplifică și organizează întregul sistem, ‘astfel încât statul să știe exact cine vine, unde lucrează și în ce condiții’.

‘Este un subiect pe care l-am urmărit constant încă din primul mandat de senator, ca membru al Comisiei pentru muncă, pentru că problemele din acest sistem sunt cunoscute de ani de zile. Introducem platforma WorkinRomania.gov.ro, unde vor fi gestionate toate procedurile, pentru ca angajatorii să aibă un proces mai rapid și mai clar’, a menționat Darău.

Ministrul Economiei mai susține că proiectul ‘este o schimbare necesară, cu un obiectiv clar: un sistem corect și controlat, în care regulile sunt respectate de toți; asta este baza unei economii funcționale’.

Irineu Darău consideră că procesul prin care lucrătorii străini ajung și muncesc în România este, în prezent, complicat și greu de urmărit.

‘România are nevoie de forță de muncă, dar nu cu un sistem opac și vulnerabil la abuzuri. Guvernul va schimba asta!’, a mai spus ministrul.