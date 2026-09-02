Darău: România are nevoie de infrastructură digitală simplă pentru utilizator, sigură și interoperabilă la nivel european

România are nevoie de infrastructură digitală simplă pentru utilizator, sigură, interoperabilă la nivel european și construită coerent, a declarat, marți, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, în contextul lansării site-ului oficial RO Wallet.

‘România are nevoie de infrastructură digitală simplă pentru utilizator, sigură, interoperabilă la nivel european și construită coerent, într-o formulă de colaborare interministerială fără precedent. De aceea, salut lansarea site-ului oficial RO Wallet și publicarea documentației tehnice a proiectului în regim deschis. Comunitatea tehnică, instituțiile și mediul de afaceri pot urmări astfel dezvoltarea soluției și pot contribui la ecosistem’, a precizat Darău, într-un comunicat transmis AGERPRES.

În acest context, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a transmis că salută lansarea site-ului oficial RO Wallet și publicarea documentației tehnice a proiectului pe GitHub, realizate de Ministerul Afacerilor Interne, în cadrul dezvoltării ecosistemului național pentru Portofelul European pentru Identitate Digitală.

RO Wallet reprezintă soluția națională prin care cetățenii vor putea utiliza, direct de pe telefon, identitatea digitală și o serie de documente și atestate electronice. Portofelul va permite accesarea unor servicii publice și private în România și, prin interoperabilitatea europeană, în celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Un element important al soluției îl reprezintă controlul utilizatorului asupra propriilor date. Acesta va putea decide ce informații transmite, cui și în ce scop, inclusiv prin utilizarea mecanismelor de dezvăluire selectivă a atributelor.

Potrivit sursei citate, România se află, în prezent, în prima etapă de implementare a ecosistemului RoEUDIW (ecosistemul național românesc pentru portofelul european de identitate digitală n.r.). În această fază sunt desfășurate activități privind: finalizarea arhitecturii de guvernanță și a cadrului instituțional; elaborarea actelor normative necesare funcționării ecosistemului; dezvoltarea primei versiuni a aplicației naționale de portofel digital; integrarea mecanismelor de emitere a identității digitale (Person Identification Data – PID); dezvoltarea primelor cazuri de utilizare, inclusiv verificarea vârstei; pregătirea infrastructurii tehnice și a mecanismelor de certificare pentru participanții din ecosistem.

Site-ul oficial al proiectului este disponibil la rowallet.gov.ro, iar documentația tehnică este publicată deschis pe GitHub, prin proiectele rowallet-documentation și rowallet-pid.

MEDAT precizează că publicarea acestor informații contribuie la transparența procesului de dezvoltare și oferă comunității tehnice, instituțiilor și mediului de afaceri posibilitatea de a urmări evoluția soluției.

MEDAT este parte a ecosistemului național RoEUDIW și contribuie, alături de celelalte instituții implicate, la dezvoltarea și coordonarea acestuia, inclusiv prin elaborarea cadrului normativ, stabilirea regulilor de guvernanță și cooperarea cu instituțiile europene și celelalte state membre.

‘Proiectul este în plină dezvoltare, iar în perioada următoare vor fi introduse funcționalități și cazuri de utilizare, cu obiectivul de a facilita accesul cetățenilor și al mediului de afaceri la servicii digitale sigure, simple și interoperabile’, precizează instituția în comunicat.