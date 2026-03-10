Darău: România are nevoie de mai mult capital pentru companiile inovative

România se confruntă cu o lipsă de capital destinat companiilor inovative, iar statul ar trebui să creeze mecanisme prin care investițiile publice să atragă capital privat mai consistent, în loc să se concentreze în principal pe ajutoare de stat pentru companii mari, a declarat, marți, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, la o conferință de specialitate.

‘Inovarea depinde fără îndoială de capital. Și cred că aici avem o problemă în Uniunea Europeană, dar avem o problemă și mai mare în România. Este foarte greu să existe suficient capital pentru companiile inovative’, a menționat Irineu Darău, la conferința ‘Inovația în economia românească – adecvarea companiilor la trendurile tehnologiei globale’, organizată de publicația Curs de Guvernare.

Acesta a arătat că statul ar trebui să creeze mecanisme prin care o investiție publică inițială să poată mobiliza fonduri private mult mai mari.

‘Trebuie să devenim atractivi și trebuie să lăsăm capitalul să circule și, dacă putem, să creăm niște mecanisme, probabil de împrumut, de garantare, de contractare, care să multiplice o mică investiție a statului. Pentru că azi, deocamdată, mi se pare că statul se concentrează pe niște ajutoare de stat mai degrabă mari și pentru companii mari, în loc poate să investească mai puțin în niște companii inovative, dar acea mică investiție inițială să însemne un deblocator al unor fonduri private mult mai mari’, a explicat acesta.

Oficialul a atras atenția și asupra rolului capitalului uman în dezvoltarea inovării, subliniind că nivelul ridicat al analfabetismului funcțional și al abandonului școlar reprezintă o problemă majoră.

‘Capitalul uman poate pare o treabă de termen lung, dar cred că niciodată nu este prea devreme să insistăm pe calitatea capitalului uman și pe faptul că cel puțin în România avem nevoie de un salt aici. Atâta vreme cât avem analfabetism funcțional și abandon școlar la aproape 50%, înseamnă că pierdem jumătate din capitalul uman al României’, a afirmat ministrul.

În opinia sa, dezvoltarea învățământului dual și colaborarea mai strânsă între mediul privat și sistemul educațional ar putea contribui la creșterea capacității de inovare.

‘O temă pe care merită să insistăm în lunile și anii următori este învățământul dual, dar și în preuniversitar, nu doar în universitar. Să aducem accelerat, cu planuri concrete, mediul privat împreună cu învățământul’, a spus ministrul Economiei.

Acesta a mai subliniat că investițiile în cercetare și dezvoltare și utilizarea noilor tehnologii devin esențiale pentru competitivitatea companiilor.

‘Să nu fie folosită inteligența artificială în procesele din companii nu mai este o opțiune. Cred că investiția în cercetare și dezvoltare este fundamentală’, a adăugat ministrul.

Oficialul a avertizat că lipsa inovării poate duce la accentuarea decalajelor față de alte economii.

‘Fără inovare și fără competitivitate reală, s-ar putea ca decalajul față de restul lumii să devină irecuperabil’, a mai declarat ministrul.