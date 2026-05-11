De la planșetă la business integrat: pariul unui arhitect în HoReCa

Arhitectul Sebastian Mîndroiu a fondat PickTwo Studio în 2013, ca birou de design pentru HoReCa. Treisprezece ani mai târziu, studioul a ajuns la o cifră de afaceri de peste un milion de euro, iar antreprenorul a ajuns să opereze în paralel încă două businessuri în aceeași industrie.

Povestea antreprenorială a lui Sebastian Mîndroiu începe de la o idee simplă: aceea că lucrurile pot fi făcute mai bine. Este motorul care l-a scos din rutina unui arhitect clasic și l-a împins să construiască, pe rând, trei afaceri în jurul aceleiași industrii. Astăzi, după mai bine de 12 ani de business, el deține studioul de design PickTwo, platforma de comunicare Restograf și restaurantul Red Angus. „Cred că dintotdeauna am avut un fel de nemulțumire sistemică. Nu mi-a plăcut niciunul dintre sistemele prin care am trecut: școală, universitate, joburi. La fiecare am găsit ceva de îmbunătățit și de acolo s-a născut dorința de a face eu mai bine. Nu e neapărat antreprenoriat în sensul clasic, ci mai degrabă o nevoie de a repara ce nu funcționează”, își explică alegerea Sebastian Mîndroiu.

De altfel, din această nemulțumire s-a născut, în 2013, PickTwo Studio, un birou de design cofondat împreună cu Radu Călin. Absolvent al Universității de Arhitectură „Ion Mincu” din București, Mîndroiu a ales de la început să poziționeze studioul pe zona HoReCa, dar la bază nu a stat un calcul comercial. „Am ales HoReCa ca direcție principală în PickTwo pentru un motiv simplu: este un domeniu în care oamenii își petrec momentele fericite și care, în general, are o energie pozitivă. Designul și dezvoltarea unei locații HoReCa reprezintă, practic, un manual despre cum faci oamenii mai fericiți, chiar dacă e pentru scurt timp”, a spus el.

De la acel început, până astăzi, PickTwo a parcurs un drum lung: din studio de design a devenit un jucător integrat, care acoperă și execuția, nu doar proiectarea. Portofoliul adună peste 500 de proiecte, iar investițiile atrase de clienți depășesc 100 de milioane de euro. Între cele mai cunoscute semnături se numără restaurantul Nor de la etajul 36 al Sky Tower, Simona Halep Hotel, magazinele Duty Free din Aeroportul Otopeni, dezvoltate pentru Lagardère Travel Retail, dar și primul restaurant Chili’s deschis publicului larg în Europa, în România. Toate aceste proiecte au dus studioul la un prag pe care puțini din industria locală l-au atins. „Am fost primul studio independent de design interior fondat de arhitecți din România care a atins o cifră de afaceri de un milion de euro”, a punctat antreprenorul.

Creșterea PickTwo nu a fost, însă, una ușoară, mai ales perioada de început venind cu numeroase lecții care au trebuit învățate. „Provocările inițiale au fost clasice pentru un arhitect care devine antreprenor: nu înțelegeam componentele financiare și comerciale ale unui business. Știam să fac un proiect bun, dar nu știam cum se construiește o companie în jurul lui”, a mărturisit el. Învățarea a venit pe două căi: prin implicarea ca acționar în lanțul de restaurante Stadio, începând cu 2015, care i-a arătat cum se construiește o afacere mare, și prin Executive MBA-ul absolvit la WU Vienna, care i-a oferit un cadru teoretic.„În 2015, am devenit acționar în lanțul de restaurante Stadio, pe care l-am dezvoltat până la șase locații. Am realizat exitul în 2022, la o cifră de afaceri de aproximativ 9 milioane de euro și circa 300 de angajați”, a spus el. Peste toate aceste repere, Mîndroiu pune însă un alt element, pe care îl consideră fundamentul a ceea ce a construit până acum: parteneriatul cu cofondatorul PickTwo. Într-o industrie complicată, continuitatea acestei colaborări a fost cea care a adus stabilitate.

Dezvoltare susținută și extindere internațională

Pe acest fundament s-a construit, în timp, un portofoliu de trei afaceri, fiecare cu logica și cifrele ei. PickTwo generează anual între 1,2 și 1,3 milioane de euro, Restograf aproximativ 100.000 de euro, iar Red Angus în jur de 500.000 de euro. Între 2024 și 2025, diferențele nu au fost de volum, ci de compoziție internă a veniturilor, explică antreprenorul.

Dincolo de cifrele proprii, Sebastian Mîndroiu urmărește atent și dinamica pieței, cu toate diferențele dintre segmentele în care activează. „Segmentul HoReCa, în special restaurantele din București, este suprasaturat, cu multe concepte noi, dar puține inițiative cu adevărat inovatoare și sustenabile. Piața hotelieră din România este încă subdezvoltată și reprezintă o oportunitate majoră”, a completat antreprenorul. Aceste tendințe de piață se văd și la nivelul clientelei. Pentru PickTwo, asta a însemnat o migrare a cererii către servicii integrate. „Pentru PickTwo Studio, în 2024 și 2025 s-a observat o cerere crescută pentru servicii de tip design & build, clienții dorind nu doar proiectare, ci și execuție. Acest lucru indică o maturizare a pieței și o nevoie mai mare de integrare”, a spus Sebastian Mîndroiu.

În paralel cu consolidarea de pe piața locală, antreprenorul a deschis și un al doilea front, de această dată peste granițe. Direcția aleasă este Zanzibar, un spațiu exotic, cu potențial turistic ridicat, unde PickTwo a trecut dincolo de rolul de prestator de servicii și a devenit, pentru prima dată, investitor. „Am început dezvoltarea de proiecte în Zanzibar, mai întâi un restaurant de 600 mp în Paje, finalizat în 2023, apoi Azure, un complex rezidențial de lux cu 54 de vile, o investiție de 11,5 milioane de euro, în care suntem nu doar proiectanți, ci și investitori”, a spus antreprenorul. Totuși, mai ales pe piața locală, pentru acest an antreprenorul are o strategie prudentă. În loc să mizeze pe expansiune, preferă să amâne investițiile majore și să mute accentul pe eficientizare și tehnologie. „Pentru 2026, în contextul creșterilor de taxe, al incertitudinii economice și al unei stabilități politice fragile, estimarea este o posibilă scădere de 5–10%. Totuși, acest scenariu este considerat acceptabil, având în vedere nivelul general de incertitudine”, este realist Sebastian Mîndroiu.