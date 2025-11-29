De Ziua Națională a României, 54% dintre români afirmă că vor consuma bere

De Ziua Națională a României, 55% dintre români obișnuiesc să consume bere, iar 54% dintre aceștia afirmă că vor păstra tradiția și în acest an, relevă un studiu realizat de Reveal Marketing Research la solicitarea Centrului de Studii despre Bere.

‘Ziua Națională este, fără îndoială, încă un moment în care românii aleg să se reunească și să celebreze alături de o bere, iar datele arată că acest obicei se transformă într-o tradiție care se păstrează de la an la an. Berea nu este doar o alegere de consum, ci un simbol al bucuriei de a fi împreună, care aduce oamenii la aceeași masă și contribuie la crearea de momente frumoase trăite cu cei dragi’, a declarat Corina-Aurelia Zugravu, președinte al Centrului de Studii despre Bere, într-un comunicat.

Analiza segmentelor de consum evidențiază faptul că berea este aleasă deopotrivă de bărbați și femei cu ocazia zilei de 1 Decembrie. Astfel, 66% dintre bărbați declară că obișnuiesc să consume bere de Ziua Națională, în cazul femeilor procentul fiind de 45%. În ceea ce privește segmentele de vârstă, unu din doi români din categoriile de vârstă 25-34 și 35-44 ani se declară consumatori tradiționali de bere în această zi, reconfirmând rolul berii ca liant de socializare și celebrare.

‘Ziua Națională reprezintă încă un prilej în care românii redescoperă bucuria de a fi împreună. Tradițiile, convivialitatea și berea se împletesc într-o atmosferă care aduce un sentiment autentic de apartenență. Studiul arată că această sărbătoare nu este doar despre istorie și cultură, ci și despre legături reale între oameni, iar berea este un simbol al acestor conexiuni’, a declarat Marius Luican, director general Reveal Marketing Research.

Studiul s-a desfășurat online, în luna noiembrie 2025, pe un eșantion reprezentantiv național de 1.005 respondenți, cu vârsta peste 18 ani, din mediul urban și rural, utilizatori de internet.

Centrul de Studii despre Bere este o inițiativă interdisciplinară care explorează profunzimea socială, culturală și istorică a consumului de bere din România. Activitatea sa se concentrează pe rolul berii ca liant social – o băutură care de secole aduce oamenii împreună în jurul poveștilor, tradițiilor și momentelor comune.