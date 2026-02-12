Jumătate dintre români au ales să consume bere în timpul întâlnirilor romantice

Un român din doi a ales să consume bere în timpul întâlnirilor romantice, un obicei practicat ‘frecvent’ de 18% dintre aceștia și ‘ocazional’ de 32%, potrivit unui studiu de specialitate publicat miercuri.

‘Într-o lume a întâlnirilor programate mai degrabă online și a presiunii de a lăsa o primă impresie perfectă, românii optează totuși pentru autenticitate. Un studiu recent analizează dinamica întâlnirilor romantice din perspectiva alegerilor de consum, dezvăluind că berea este un indicator al intenției de a crea conexiuni reale încă de la prima întâlnire, fiind preferată de cei care vor să înlocuiască formalismul cu autenticitatea’, relevă cercetarea realizată de Reveal Marketing Research, la solicitarea Centrului de Studii despre Bere.

Astfel, potrivit rezultatelor obținute, unu din doi români a ales să consume bere în timpul întâlnirilor romantice, un obicei practicat ‘frecvent’ de 18% dintre aceștia și ‘ocazional’ de 32%. Deși bărbații rămân principalii promotori ai acestui context (58%), un segment semnificativ de femei (43%) fac această alegere.

Mai mult, unul din trei români a avut o primă întâlnire ‘la o bere’, fiind un context preferat în special de bărbați (39%) și segmentul de vârstă 25 – 44 de ani (37% – 38%). În majoritatea covârșitoare a cazurilor (83%), respondenții care au avut această experiență au considerat-o ca fiind plăcută și relaxantă.

În cazul femeilor, această percepție aparține chiar unui procent mai mare, de (84%).

‘Studiul ne demonstrează că berea își consolidează rolul de liant social, fiind un adevărat catalizator al autenticității și în context romantic. Berea este în mod clar alegerea celor care vor să transforme o simplă primă întâlnire într-o conexiune reală, oferindu-le libertatea de a fi ei înșiși în fața unui potențial viitor partener, inclusiv prin băutura pentru care optează. De multe ori, formalismul primei întâlniri dispare de-abia după ce unul dintre cei doi spune: ‘Știi ceva? Eu aș bea o bere”, spune președintele Centrului de Studii despre Bere, Corina-Aurelia Zugravu.

Atmosfera pe care alegerea berii o creează contează foarte mult, iar 53% dintre cei chestionați sunt de părere că berea contribuie direct la o atmosferă mai relaxată. Această opinie este susținută cu precădere de bărbați (61%) și de tinerii din segmentul 25 – 34 ani (59%).

‘Ea își comandă o bere, iar în ochii lui gestul capătă o notă de autenticitate – studiul scoate în evidență o corelație directă dintre alegerea băuturii și percepția asupra partenerului’, susțin autorii studiului.

Conform cercetării de piață, bărbații apreciază femeile care comandă bere, considerându-le mai prietenoase și deschise (42%), dar și relaxate, autentice (42%). De fapt, pentru 34% dintre bărbați, acest gest influențează percepția asupra partenerei într-un sens pozitiv.

La rândul lor, 40% dintre femei îi văd pe bărbații care comandă bere ca fiind mai relaxați și autentici, în timp ce 26% apreciază gestul ca fiind unul deschis și neprotocolar.

‘Alegerea berii la prima întâlnire se dovedește un limbaj universal al încrederii. Această corelație directă demonstrează că, în datingul modern, berea nu este doar o băutură, ci un semnal de relaxare care îmbunătățește percepția reciprocă și favorizează o conexiune reală’, consideră directorul general Reveal Marketing Research, Marius Luican.

Studiul Reveal Marketing Research s-a desfășurat online, în luna ianuarie 2026, pe un eșantion reprezentantiv național de 1.007 respondenți, cu vârsta peste 18 ani, utilizatori de internet. Marja de eroare este de +/- 3,1%.

Centrul de Studii despre Bere este o inițiativă interdisciplinară care explorează profunzimea socială, culturală și istorică a consumului de bere din România. Activitatea sa se concentrează pe rolul berii ca liant social – o băutură care de secole aduce oamenii împreună în jurul poveștilor, tradițiilor și momentelor comune. Obiectivul centrului constă în investigarea și promovarea modului în care berea contribuie la bunăstarea socială, la formarea relațiilor interumane și la construirea comunităților, atât în context tradițional, cât și modern.

Centrul de Studii despre Bere este rezultatul demersului celor trei membri fondatori: dr. Corina – Aurelia Zugravu, profesor universitar doctor în cadrul UMF ‘Dr. Carol Davila’, căreia îi revine și calitatea de Președinte în cadrul Centrului de Studii despre Bere, Sănătate și Nutriție, dr. Alin Popescu, medic primar în medicină sportivă și consultant în probleme de nutriție, deținând calitatea de Secretar general, și dr. Mihaela Begea, doctor în științe inginerești.