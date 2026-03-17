Într-un context în care tot mai mulți oameni resimt lipsa conexiunilor în viața reală, 75% dintre fani spun că pasiunea lor pentru sport sau muzică i-a ajutat să cunoască oameni noi, potrivit unui studiu internațional realizat de Focal Data în ianuarie 2026, la cererea Heineken®.

Pornind de la aceste date, Heineken® lansează în România platforma globală Fanii au mai mulți prieteni, ce reunește pentru prima dată sub același concept parteneriatele brandului din fotbal, Formula 1® și festivaluri de muzică. Platforma este inspirată din cartea „Fanii au mai mulți prieteni”, semnată de David Sikorjak și Ben Valenta, și are la bază ideea că pasiunile comune reprezintă una dintre cele mai rapide căi de a-ți face prieteni noi.

Conform studiului la care au participat 10.000 de respondenți din 10 țări, 59% dintre fani spun că unele dintre cele mai apropiate relații de prietenie s-au născut dintr-o pasiune comună, iar 65% au declarat că au legat prietenii chiar cu persoane din alte țări sau culturi datorită pasiunii lor comune. 74% consideră că a împărți o bere cu sau fără alcool este un bun „icebreaker” între fani.

În plus, 82% dintre respondenți spun că momentele pozitive (echipa/jucătorul preferat câștigă un meci/o cursă) sunt mai intense atunci când sunt trăite alături de alți fani. Fotbalul conduce în clasamentul celor mai puternici factori de conectare socială: 72% dintre fanii fotbalului spun că limba nu reprezintă o barieră în a-și face prieteni noi într-un bar, atât timp cât pe ecrane rulează un meci.

Campania Fanii au mai mulți prieteni debutează cu un nou spot TV global în care apar ambasadorii Heineken®: Max Verstappen, Virgil van Dijk și Martin Garrix, și un întreg ecosistem de campanie. Spotul TV surprinde momente în care pasiunea comună pentru sport sau muzică transformă interacțiuni spontane în conexiuni reale. Pe parcursul anului 2026, platforma va fi activată în jurul celor mai importante momente din calendarul sportiv și muzical, inclusiv meciurile UEFA Champions League și marile weekenduri de Grand Prix, dar și în cadrul festivalului Electric Castle.

Cristina Radu, Marketing Director Heineken® România, subliniază relevanța locală a campaniei: „Prin platforma Fanii au mai mulți prieteni aducem sub aceeași umbrelă parteneriatele emblematice ale Heineken® din fotbal, Formula 1® și muzică – trei teritorii care captează atenția și aduc împreună comunități mari de fani în România. Știm că în jurul unei pasiuni comune oamenii se conectează mai ușor, iar prin Heineken® ne dorim să transformăm aceste interese împărtășite în ocazii autentice de socializare pe tot parcursul anului pentru consumatorii români.”

David Sikorjak, co-autor al cărții Fanii au mai mulți prieteni spune: „După ani în care am studiat fenomenul fandom-ului, am înțeles cât de importantă este interacțiunea socială pentru oameni! Totul ține de comunitate: nu doar ceea ce iubești e important, ci și oamenii alături de care împărtășești această pasiune. Suntem, prin natura noastră, ființe sociale, iar conexiunile dintre noi sunt esențiale pentru o viață fericită și împlinită. Mă bucur să văd că Heineken îmbrățișează această realitate nu doar prin sponsorizarea unor evenimente, ci prin valorificarea puterii lor de a construi comunități – demonstrând cum pasiunea comună creează interacțiuni locale la scară globală și cum un moment împărtășit poate transforma străinii în prieteni.”

Cercetare

Heineken® a derulat un studiu la care au participat 10.000 de fani ai fotbalului, Formula 1® și ai festivalurilor de muzică, cu vârsta legală de consum în țara lor, în Regatul Unit, SUA, Brazilia, Mexic, Italia, Spania, Vietnam, China, Nigeria și Africa de Sud. Studiul a fost efectuat de Focal Data, în ianuarie 2026.