Delgaz Grid a investit 241 milioane de euro în rețelele de gaze naturale și electricitate, în 2025

Delgaz Grid, compania de distribuție a grupului E.ON în România, a realizat anul trecut investiții de peste 1,2 miliarde lei (circa 241 milioane euro) în rețelele de distribuție a gazelor naturale și energiei electrice, iar pentru anul în curs are planificată o sumă de 1,4 miliarde de lei (282 de milioane euro), cu 17% mai mult decât în 2025.

Potrivit uni comunicat al companiei, transmis miercuri AGERPRES, investițiile realizate în 2025 au fost cu peste 165% mai mari față de valoarea medie anuală din intervalul 2010-2019 (când acestea se situau la circa 90 de milioane de euro/an) și au susținute din surse proprii și fonduri europene atrase.

Astfel, în distribuția de gaze naturale au fost consemnate investiții de peste 538 milioane de lei (107 milioane euro), fiind modernizați 448 km de conducte și branșamente gaz. Rețeaua de distribuție a fost extinsă cu 253 km, fiind racordați 31.000 de noi consumatori. Totodată, în parteneriat cu autoritățile locale, au fost înființate distribuții de gaze naturale în 7 localități din județele Sibiu, Timiș și Bacău, pe o lungime care însumează 84 de kilometri.

De asemenea, au fost modernizate șase stații de reglare-măsurare a gazelor naturale – în județele Bacău, Caraș-Severin, Hunedoara și Iași – care au dus la îmbunătățirea calității serviciului de distribuție pentru consumatorii din zonele deservite.

Tot anul trecut, Delgaz Grid a lansat în premieră trei proiecte pilot în domeniul gazelor verzi: BioMethaneMix (vizează obținerea biometanului și injecția acestuia în rețele de distribuție/instalații de utilizare), BlendUp30 (testarea modului de funcționare a echipamentelor rețelei de distribuție gaze naturale și a aparatelor de utilizare existente cu amestecuri de hidrogen în gazele naturale de 23% și 30v%) și HyGrid100 (utilizarea hidrogenului 100% pe un tronson de rețea de gaze naturale și aparate noi de utilizare).

Pe segmentul de energie electrică, valoarea investițiilor a fost de 674 milioane de lei (134 milioane de euro), rețeaua de distribuție fiind modernizată pe o lungime de 1.405 km și extinsă cu 720 km. Au fost racordați circa 36.500 noi utilizatori, dintre care 22.000 de consumatori și 14.500 prosumatori.

‘Anul trecut a fost finalizat proiectul ADMS (Advanced Distribution Management System) printr-o investiție de 84 milioane de lei, din care 61 milioane lei finanțare europeană. ADMS integrează într-o platformă digitală unitară funcționalitățile necesare proceselor de comandă operativă, programare și planificare operațională a rețelelor electrice de distribuție de înaltă, medie și joasă tensiune, până la nivelul consumatorilor’, se menționează în comunicat.

Potrivit sursei citate, la sfârșitul anului 2025 erau deja instalate 586.000 contoare SMART (circa 80.000 montate anul trecut), dintre care 525.000 sunt și integrate în sistemul de măsură inteligent (SMI). Platforma digitală MDM/MDC (Managementul Datelor de Măsurare/Managementul Colectării Datelor), cu o capacitate de integrare a 1.600.000 contoare, asigură suportul pentru SMI.

În acest moment, 124 de stații de transformare din cele 130 operate de Delgaz Grid sunt integrate în SCADA (Achiziție de Date și Control la Distanță), dar și 688 de posturi de transformare automatizate din zona urbană (70 dintre ele în 2025). De asemenea, peste 2.031 de echipamente telecomandate integrate în SCADA (separatoare și reclosere) sunt instalate în rețelele aeriene de medie tensiune, din care 121 anul trecut.

Ca urmare a investițiilor derulate an de an, Delgaz Grid se poziționează ca unul dintre cei mai performanți operatori de distribuție, prin îmbunătățirea semnificativă a principalilor indicatori ai serviciului de distribuție. În ultimii 10 ani, SAIDI (indicator referitor la durata întreruperilor) a scăzut de peste șase ori, ajungând în 2025 la 66,7 minute de la 438,83 minute în 2015, iar SAIFI (indicator referitor la numărul întreruperilor) a scăzut de circa opt ori, ajungând anul trecut la 0,72, de la 5,89 în 2015.

De asemenea, Delgaz Grid s-a situat, în perioada 2021-2024, pe primul loc în rândul operatorilor de distribuție din România, cu cea mai mică durată a întreruperilor în alimentarea cu energie electrică, conform rapoartelor ANRE.

Pentru anul în curs, compania Delgaz Grid și-a propus să investească, din surse proprii și fonduri UE, o sumă record de 1,42 miliarde de lei (282 de milioane euro), cu 17% mai mult decât în 2025.

Potrivit companiei, în sectorul de gaze naturale sunt prevăzute investiții de peste 544 milioane de lei (108 milioane euro). ‘Vor fi modernizate conducte și branșamente de gaze naturale pe o lungime de 627 km. Totodată, pentru îmbunătățirea calității serviciului, vor fi modernizate 15 stații de reglare-măsurare. Dezvoltarea sistemului de distribuție a gazelor naturale și racordarea noilor consumatori reprezintă o altă prioritate, pentru anul acesta fiind prevăzute fonduri pentru extinderea rețelei cu peste 223 km’, se menționează în comunicat.

În ceea ce privește energia electrică, sunt planificate investiții de 877 milioane de lei (174 milioane euro), cu 26% mai mult față de anul precedent. Investițiile vizează continuarea automatizării și digitalizării sistemului de distribuție, SMART metering, modernizarea rețelelor aeriene, a stațiilor și posturilor de transformare, extinderea rețelei de distribuție pentru racordarea de noi consumatori, creșterea capacității rețelelor pentru preluarea energiei produse din surse regenerabile.

Referitor la proiectele cu fonduri europene, compania are în derulare 15 proiecte, în valoare de totală 436 milioane de euro, din care 325 milioane de euro finanțare europeană. Proiectele vizează contorizare SMART, modernizări de stații de transformare, construcția de stații noi, modernizări de rețele pe toate nivelele de tensiune.

‘Unul dintre cele mai importante proiecte, lansat la începutul anului, este cel de alimentare cu energie electrică a viitorului Spital Regional de Urgență (SRU) Iași, unitate medicală ce va deservi locuitorii din Regiunea Nord-Est a României. Valoarea investiției este de aproximativ 145 milioane lei (29 milioane euro), din care finanțare europeană nerambursabilă de circa 120 milioane de lei (24 milioane de euro)’, se arată în comunicat.

Delgaz Grid menționează că un alt proiect major de dezvoltare a rețelei de distribuție, pentru care semnarea contractului de finanțare este preconizată la mijlocul anului, este proiectul Carmen, derulat în parteneriat cu Transelectrica și ESO (operator transport) Bulgaria. Valoarea totală este de 210 milioane de euro, din care 104 milioane de euro finanțare europeană. Componenta Delgaz Grid este de 79 milioane de euro, din care aproximativ 40 milioane euro grant.

De asemenea, în 2026 este planificată instalarea a circa 120.000 contoare SMART, cu ținta de 85% acoperire a contorizării inteligente până în 2030.

Delgaz Grid, compania de distribuție din cadrul Grupului german E.ON, operează o rețea de gaze naturale de circa 27.000 km în 20 de județe din partea de Nord și de Vest a României și o rețea de electricitate de circa 63.000 km în șase județe din Moldova, care deservesc peste 3,6 milioane de clienți. De la intrarea pe piața locală, în anul 2005, E.ON a investit 2,7 miliarde de euro în principal pentru modernizarea rețelelor de gaze naturale și electricitate și a virat către stat impozite și taxe de 4,2 miliarde de euro.