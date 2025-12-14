Directorul general al YouTube limitează accesul copiilor săi pe reţelele sociale, la fel ca alţi lideri din industria tehnologiei

Neal Mohan, directorul general al YouTube, este cel mai recent lider din industria tehnologiei care a recunoscut public că îşi restricţionează copiii în ceea ce priveşte utilizarea reţelelor sociale, pe fondul preocupărilor tot mai mari legate de efectele negative ale mediului online asupra tinerilor, relatează CNBC.

Mohan, care a preluat conducerea YouTube în 2023 şi a fost desemnat recent de revista Time drept CEO-ul anului 2025, a declarat într-un interviu că accesul copiilor săi la platforme digitale este atent controlat. El are trei copii, doi băieţi şi o fată.

”Le limităm timpul petrecut pe YouTube şi pe alte platforme, precum şi pe alte forme de media. În timpul săptămânii suntem mai stricţi, iar în weekend ceva mai relaxaţi. Nu suntem perfecţi sub nicio formă”, a spus Mohan într-un videoclip publicat de Time Magazine pe TikTok.

El a subliniat că principiul ”totul cu măsură” este abordarea care funcţionează cel mai bine pentru familia sa şi că aceasta se aplică tuturor serviciilor şi platformelor online.

Specialiştii atrag de mai mult timp atenţia asupra impactului negativ al utilizării excesive a smartphone-urilor şi reţelelor sociale asupra copiilor şi adolescenţilor. Jonathan Haidt, profesor la Universitatea din New York şi autor al cărţii ”The Anxious Generation”, susţine că cei mici nu ar trebui să aibă smartphone-uri înainte de vârsta de 14 ani şi acces la reţele sociale înainte de 16 ani.

”Lăsaţi-i să aibă un telefon simplu, dar nu uitaţi că un smartphone nu este doar un telefon. Este un dispozitiv multifuncţional prin care lumea întreagă ajunge la copiii voştri”, a declarat Haidt într-un interviu acordat CNBC.

La nivel global, autorităţile încep să reacţioneze. Australia a devenit recent prima ţară care a interzis oficial accesul copiilor sub 16 ani la principalele reţele sociale. Înainte de adoptarea legii, un sondaj YouGov arăta că 77% dintre australieni susţineau această interdicţie, deşi implementarea măsurii a întâmpinat ulterior unele dificultăţi.

Într-un interviu mai amplu acordat revistei Time, Mohan a afirmat că simte ”o responsabilitate majoră” faţă de tineri şi de oferirea unor instrumente mai bune pentru ca părinţii să poată controla modul în care copiii folosesc platforma. YouTube Kids, versiunea dedicată copiilor, a fost lansată în 2015 tocmai cu acest scop.

”Obiectivul meu este să le fie uşor tuturor părinţilor să gestioneze utilizarea YouTube de către copii într-un mod potrivit pentru propria familie”, a spus Mohan, subliniind că fiecare gospodărie are reguli diferite.

Abordarea sa nu este singulară. Fosta directoare generală a YouTube, Susan Wojcicki, a declarat la rândul ei că le permite copiilor mai mici să folosească doar YouTube Kids şi că le limitează timpul petrecut pe platformă.

”Prea mult din orice nu este un lucru bun”, spunea ea într-un interviu din 2019.

Şi Bill Gates, cofondatorul Microsoft, s-a opus accesului timpuriu la ecrane. El a povestit că nu le-a oferit copiilor săi telefoane mobile până la vârsta de 14 ani şi că utilizarea acestora era interzisă la masă.

În cazul miliardarului Mark Cuban, controlul a fost şi mai strict: acesta a instalat echipamente şi programe de monitorizare pentru a vedea ce aplicaţii folosesc copiii săi şi pentru a le putea opri accesul la telefon atunci când considera necesar.