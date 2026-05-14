Instagram a lansat Instants, o funcţie de „partajare autentică”

La câteva săptămâni de când a început să o testeze, Meta vine cu o nouă funcţie socială copiată de la rivali, numită Instants, care va fi disponibilă atât în Instagram, cât şi ca o aplicaţie separată.

La fel ca Snapchat, Locket şi BeReal, Instants va permite utilizatorilor să trimită prietenilor apropiaţi sau urmăritorilor reciproci fotografii vizibile doar 24 de ore, dar care dispar automat după ce sunt văzute o dată.

Dar, spre deosebire de conţinutul postat în mod obişnuit pe Instagram, care este retuşat chiar în mod exagerat de multe ori, pozele trimise prin Instants nu pot fi editate.

Pentru a împiedica editarea acestora, pozele pentru Instants pot fi realizate doar cu camera din Instagram (sau aplicaţia dedicată), nu pot fi partajate din exterior.

În Instagram, noua facilitate are un buton în partea dreaptă jos a secţiunii de mesaje, de unde poate fi iniţiată. Tot de acolo, cei care nu apreciază acest format, îl pot dezactiva temporar.

Aplicaţia dedicată nu este deocamdată disponibilă global, fiind testată doar în câteva ţări, printre care Italia şi Spania.