Directorul Raiffeisen spune că grupul nu a renunțat la găsirea unui cumpărător pentru subsidiara din Rusia

Grupul bancar austriac Raiffeisen Bank International nu a găsit încă un cumpărător pentru afacerile sale din Rusia care să fie acceptat de toate părțile, dar continuă discuțiile cu o listă de candidați interesați, a declarat miercuri directorul general de la RBI, Johann Strobl, transmite Reuters.

Divizia Raiffeisen din Rusia este cel mai mare creditor din Rusia care nu este vizat de sancțiunile occidentale, ceea ce îl face o bancă de importanță vitală pentru reglarea tranzacțiilor comerciale cu Rusia, inclusiv pentru exporturile de gaze către Europa.

Raiffeisen încearcă de câțiva ani să vândă o participație la subsidiara sa din Rusia către un cumpărător local, în speranța că Moscova va ridica o interdicție care blochează RBI să repatrieze profituri de ordinul miliardelor de euro. În paralel, RBI este presat de SUA și UE să își reducă activitățile din Rusia.

‘Dacă am fi ajuns la finalul listei de potențiali cumpărători am fi anunțat asta’, a declarat Johann Strobl la o întâlnire cu jurnaliștii. ‘Nu am renunțat’, a adăugat Strobl.

În încercarea de a scoate o parte din profiturile blocate în Rusia, Raiffeisen intenționa în 2023 ca subsidiara sa rusească să preia o participație la firma austriacă de construcții Strabag, participație care aparținea firmei Rasperia Trading, care la acea dată era deținută de oligarhul rus Oleg Deripaska. De teamă că ar putea încălca sancțiunile americane, Raiffeisen a renunțat la acea tranzacție. În replică, Rasperia a dat în judecată banca austriacă și un tribunal rusesc a decis că Raiffeisen trebuie să plătească despăgubiri în valoare de aproximativ două miliarde de euro.

În prezent, autoritățile austriece au cerut UE să deblocheze pachetul de acțiuni Strabag, astfel încât acest pachet să poate fi utilizat pentru a despăgubi Raiffeisen pentru pagubele pe care le-a suferit în Rusia, însă diplomații și unele state membre și-au exprimat unele rețineri față de această idee.

‘Vom vedea dacă propunerea primește sprijinul politic necesar în UE’, a spus Strobl, adăugând că există în continuare posibilitatea ca Raiffeisen să se adreseze unui tribunal austriac pentru a cere ca participația la Strabag aparținând firmei Rasperia Trading să fie vândută, iar suma strânsă să fie transferată către Raiffeisen. ‘Suntem încrezători că am avea câștig de cauză’, a spus Strobl.