DNSC: Utilizatorii adesea recurg la parole slabe sau le reutilizează pe mai multe platforme, făcându-le vulnerabile în faţa atacurilor

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) anunţă, luni, că greşelile frecvente în mediul online apar din utilizarea unor practici necorespunzătoare. Utilizatorii adesea recurg la parole slabe sau le reutilizează pe mai multe platforme, făcându-le vulnerabile în faţa atacurilor.

”Greşelile frecvente în mediul online apar, de multe ori, din utilizarea unor practici necorespunzătoare sau din accesul limitat la informaţii esenţiale despre siguranţa online. Utilizatorii adesea recurg la parole slabe sau le reutilizează pe mai multe platforme, făcându-le vulnerabile în faţa atacurilor. De asemenea, lipsa actualizărilor software-ului poate expune dispozitivele la riscuri, iar folosirea reţelelor publice fără măsuri de protecţie adecvate creşte riscul interceptării datelor personale”, au transmis, luni, reprezentanţii DNSC, pe pagina de Facebook.

Specialiştii precizează că soluţia este educaţia digitală şi conştientizarea riscurilor.

”Cu cât înţelegem mai bine pericolele, cu atât putem lua decizii mai sigure în mediul online. Fii vigilent – securitatea cibernetică începe cu fiecare dintre noi!”, mai spun specialiştii.