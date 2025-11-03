Sentimentul investitorilor rămâne rezervat, iar multe companii amână alocarea de noi resurse de capital până la apariția unor semnale mai clare privind direcția economică și stabilitatea reglementărilor din România, conform ‘Business Sentiment Index (BSI)’, ediția de toamnă, al Consiliului Investitorilor Străini (FIC).

Astfel, potrivit sursei citate, doar 25% dintre companii intenționează să crească investițiile de capital în următoarele 12 luni, în scădere de 10% față de ediția de primăvară și cel mai redus nivel înregistrat în ultimul deceniu. Între timp, 49% vor menține nivelurile actuale de investiții, iar 26% intenționează să le reducă.

În ceea ce privește așteptările privind veniturile, doar 46% dintre respondenți preconizează o creștere a veniturilor din operațiunile din România în 2026, în scădere față de 55% în ediția anterioară.

‘Deși această evoluție indică o tendință descendentă, reflectă totuși o perspectivă relativ pozitivă asupra potențialului pieței din România, mai ales în comparație cu așteptările mai rezervate din alte piețe regionale’, se menționează într-un comunicat al FIC.

Pe piața internă, 40% din respondenți anticipează o creștere și 47% se așteaptă la stagnare. Așteptările privind exporturile sunt mai modeste, doar 29% prognozând o creștere și 62% așteptându-se la stagnare.

Indicele mai semnalează că România este percepută ca fiind necompetitivă în mai multe domenii: birocrație (78%), povara de reglementare (78%), transparența și consecvența aplicării politicilor (73%), povara fiscală (58%) și infrastructură (53%). Disponibilitatea forței de muncă adecvate este singurul domeniu considerat competitiv (64%).

Referitor la managementul costurilor și planurile forței de muncă, 83% dintre companii iau în considerare reducerea costurilor. Doar 16% intenționează să își mărească echipele, marcând cea mai mică intenție de extindere de la pandemia COVID-19.

În ceea ce privește percepția asupra climatului de afaceri, 68% dintre respondenți consideră că mediul de afaceri s-a deteriorat, o ușoară îmbunătățire de 4 puncte procentuale față de ediția de primăvară, iar legat de predictibilitate legislativă 69% dintre membrii FIC consideră mediul legislativ mai puțin previzibil. Cu toate acestea, 9% consideră acum că este mai previzibil – o schimbare modestă, dar pozitivă în comparație cu ultimele patru ediții.

Cele mai presante provocări sunt considerate incertitudinea legislativă (76%), inflația și ratele dobânzilor (70%). Instabilitatea politică este, de asemenea, menționată de 58% dintre respondenți ca un obstacol major în planificarea afacerilor și a investițiilor.

Analiza FIC mai arată că pachetele fiscale recente au crescut impozitarea, au adăugat complexitate conformării și au introdus modificări legislative frecvente. Acestea au crescut costurile operaționale, au redus profitabilitatea și cererea, forțând companiile să acorde prioritate lichidităților și să amâne proiectele de creștere pe termen lung.

Totuși, în pofida provocărilor, companiile identifică potențial de creștere în exporturi și în extinderea pieței, dezvoltarea și tranziția sectorului energetic, agricultură și apărare. Totodată, eficiența operațională și serviciile orientate către client – inclusiv reducerea costurilor, procesele de restructurare și soluțiile inovatoare – se regăsesc printre principalele avantaje menționate. Acestea reflectă o orientare clară către reziliență și adaptabilitate prin inovație.

La fiecare șase luni, Consiliul Investitorilor Străini publică Business Sentiment Index. Cea mai recentă ediție reflectă perspectivele a 55 de companii membre, printre cei mai mari investitori din România, oferind o imagine relevantă și cuprinzătoare asupra climatului de afaceri din sectoarele esențiale ale economiei.

Sondajul este realizat în rândul directorilor generali ai companiilor membre FIC, care oferă informații despre așteptările lor legate de evoluția afacerilor proprii și a economiei românești pe termen scurt și mediu. Profilul companiilor respondente – ediția de toamnă 2025: mai mult de jumătate dintre respondenți au raportat cifre de afaceri anuale de peste un miliard de lei, iar 44% angajează peste 1.000 de persoane. 95% dintre respondenți sunt activi în sectoarele de servicii, producție și retail, consolidând relevanța indicelui pentru structura economică de bază a României.

Consiliul Investitorilor Străini (FIC) este asociația care îi aduce împreună pe cei mai importanți investitori cu capital străin din România, aproximativ 110 dintre cele mai mari companii din țară cu o cifră de afaceri cumulată care reprezintă aproximativ o cincime din produsul intern brut și care au o contribuție semnificativă la bugetul de stat.