Dragoş Pîslaru: AMR 189 de zile de PNRR. În următoarele 6 luni trebuie să mai aducem aproape 11 miliarde de euro în ţară

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă după reuniunea ordinară a Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă că au mai rămas 189 de zile de PNRR şi că, deşi s-a dublat absorbţia faţă de ce s-a făcut din 2021 până în 2025, în următoarele 6 luni trebuie să mai aducem aproape 11 miliarde de euro în ţară, până la termenul-limită de 31 august 2026. El mai afirmă că mesajul prim-ministrului Ilie Bolojan a fost cât se poate de tranşant şi anume cei care nu vor realiza proiectele pe care şi le-au asumat vor răspunde politic şi financiar.

”AMR 189 de zile de PNRR: Acum ori niciodată! În primăvara lui 2025 erau cheltuiţi aproximativ 4 miliarde de euro din PNRR. Prin eforturile şi mobilizarea guvernului actual din ultimele luni am ajuns la 10,15 miliarde de euro. Asta înseamnă că, împreună cu ministerele şi autorităţile implicate, am dublat absorbţia faţă de tot ce se făcuse din 2021 până în 2025. E o veste bună şi le mulţumesc tuturor celor care au înţeles miza şi s-au mobilizat”, scrie ministrul pe Facebook. Dragoş Pîslau arată că ”provocarea acum este însă şi mai mare: în următoarele 6 luni trebuie să mai aducem aproape 11 miliarde de euro în ţară, cu proiecte de investiţii finalizate, recepţionate şi reforme îndeplinite la timp, pe baza calendarului agreat cu Comisia Europeană, până la termenul-limită de 31 august 2026”. ”În primele două luni ale acestui an am lucrat intens cu fiecare din ministerele coordonatoare de reforme şi investiţii pentru a vedea exact cum stăm pe PNRR, am centralizat totul în funcţie de progresul raportat la zi pe sistem de tip semafor – roşu, galben, verde. Astăzi, în cadrul reuniunii ordinare a Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, am analizat fiecare măsură aflată la risc de neîndeplinire prin PNRR (roşii) şi am discutat măsurile remediere cu instituţiile responsabile de îndeplinirea lor, inclusiv cerându-le un calendar ferm de implementare. Mesajul prim-ministrului Ilie Bolojan din cadrul reuniunii a fost cât se poate de tranşant: cei care nu vor realiza proiectele pe care şi le-au asumat vor răspunde politic şi financiar”, spune ministrul. El menţionează că, dacă ministerele şi instituţiile responsabile vor înţelege să îşi facă treabă, atunci rezultatele PNRR-ului se vor vedea cu uşurinţă în autostrăzi, spitale, şcoli, digitalizare şi investiţii care schimbă România în bine. ”Nu mai e loc de prelungiri, amânări sau renegocieri. Dacă ratăm aceste obiective, vom pierde bani, vom plăti penalităţi şi vom pierde şi credibilitatea pe care am recâştigat-o cu greu în faţa partenerilor europeni. Îmi asum în continuare să duc această bătălie până la capăt, cu deschidere, colegialitate şi profesionalism. Le mulţumesc tuturor celor care înţeleg să se comporte la fel. Banii europeni sunt şansa noastră pentru modernizarea României”, transmite ministrul Pîslaru.