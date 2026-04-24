Dragoş Pîslaru: Care credeţi că este cel mai mare perdant politic în condiţiile de alegeri anticipate? De departe, este PSD-ul

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă că, în situaţia în care s-ar ajunge la organizarea de alegeri anticipate, PSD va fi ”marele perdant politic”. El spune că, în acest context, nu crede că PSD are vreun interes să dea jos Guvernul.

”Care credeţi că este cel mai mare perdant politic în condiţiile de alegeri anticipate? Bănuiesc că cu toţii ne dăm seama că, de departe, cel mai mare perdant politic în materie de câte voturi au în Parlament acum faţă de ce arată sondajele opinie este PSD-ul, care cade până la sub 15%”, a afirmat Dragoş Pîslaru, la TVR Info, joi seară.

El a criticat PSD spunând că atâta timp cât PSD s-a aflat în Guvern, reforma făcută de vicepremierul Oana Gheorghiu în privinţa companiilor de stat ”a fost foarte greu de navigat”.

Pîslaru este de părere că ”ipocrizia majoră în narativul” PSD legat de reforma companiilor de stat este legată tocmai de faptul că, în guvernări ale PSD, au fost listate unele dintre cele mai mari companii de stat.

Dragoş Pîslaru a menţionat că PSD a avut ”anumite momente în care a pus condiţii sau a întârziat anumite pachete de reformă”.