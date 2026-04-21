Mai mult de jumătate dintre reformele critice pentru PNRR sunt în coordonarea ministerelor PSD, iar dacă reformele nu sunt duse până la capăt riscul depășește 8 miliarde de euro, susține ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

‘PSD contra România: o decizie care ne costă 8 miliarde de euro. Decizia conducerii PSD de a abandona România este un act de iresponsabilitate într-un moment critic pentru țara noastră. Suntem în ultimele luni decisive pentru PNRR. Vorbim despre aproximativ 10 miliarde de euro pe care România trebuie să îi aducă în țară până în august 2026. 57% dintre reformele critice sunt în coordonarea ministerelor PSD; 36% din țintele și jaloanele rămase sunt tot în responsabilitatea lor. Riscul depășește 8 miliarde de euro dacă aceste reforme nu sunt duse la capăt’, a scris ministrul, luni seara, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, abandonarea reformelor în pragul termenului-limită demonstrează faptul că prioritatea conducerii PSD nu este dezvoltarea României, ci evitarea reformelor care deranjează interesele de partid, iar fiecare zi pierdută înseamnă bani pierduți.

‘Să pleci acum de la guvernare înseamnă să lași aceste reforme fără asumare politică exact când eforturile trebuie accelerate pentru îndeplinirea lor. Este un risc economic major pentru România. După ani de întârzieri și amânări, abandonarea reformelor în pragul termenului-limită demonstrează faptul că prioritatea conducerii PSD nu este dezvoltarea României, ci evitarea reformelor care deranjează interesele de partid și care aprind lumina în cămara noastră. România are nevoie astăzi de responsabilitate, muncă serioasă și asumare. Nu de blocaje și jocuri electorale oportuniste. Fiecare zi pierdută înseamnă bani pierduți. Eu aleg să ducem lucrurile până la capăt, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan și de toți ceilalți colegi din Guvern.

Vom continua să luptăm în continuare pentru modernizarea României, înțelegând că responsabilitatea pe care o purtăm pe umeri nu e față de vreun partid, ci față de români și față de România’, a subliniat Dragoș Pîslaru.

PSD a decis, luni, să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Aproximativ 5.000 de membri ai organizațiilor județene și ai Consiliului Politic Național al PSD au votat la referendumul intern – 97,7% au fost ‘pentru’ retragerea sprijinului politic lui Bolojan, iar 2,3% au votat ‘împotrivă”.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, ulterior, că decizia PSD de retragere a sprijinului politic în cazul său este ‘complet greșită și total iresponsabilă’, menționând că va continua să-și exercite mandatul de premier și va asigura guvernarea.