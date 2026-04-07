Dragoş Pîslaru: Putem, la o distanţă mare în timp de la Colectiv, să vedem că se şi construiesc Centre de Mari Arşi

Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat, marţi, că la distanţă mare de timp de la tragedia din clubul Colectiv, în România se construiesc Centre de Mari Arşi, cum este cel de la Timişoara a cărui construcţie a fost finalizată. Pîslaru a menţionat că fondurile europene sunt cele care modernizează România.

Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, aflat în vizită de lucru la Centrul de Mari Arşi de la Timişoara, a afirmat, marţi, că investiţia arată că ”se poate”.

”În primul rând, se poate. Putem, la o distanţă mare în timp de la Colectiv, să vedem că se şi construiesc Centre de Mari Arşi şi cred că este un lucru extrem de simbolic faptul că recuperăm acest timp care a trecut, poate mult prea mult timp care a trecut de atunci, ca să putem într-adevăr să avem o infrastructură modernă şi partea unui plan mult mai amplu de altfel de infrastructură spitalicească de nivel regional, aşa cum aţi auzit. A doua idee esenţială este că fondurile europene modernizează România. Şi asta este ceva ce fiecare român trebuie să vadă, să simtă”, a declarat Dragos Pîslaru, marţi, la Timişoara.

Pîslaru a declarat că în portofoliul actual sunt peste 20 milioane de euro, pentru judeţul Timiş, pentru 13 proiecte în derulare.

”În portofoliu actual pentru judeţul Timiş, avem peste 20 de milioane de euro pe 13 proiectele în derulare, la care se adaugă proiectul pentru Politraumă, un proiect important care, de fapt, completează aici infrastructura. Şi a treia idee esenţială este pe lângă ceea ce deja facem şi mulţumesc foarte mult colegul meu, Alexandru Rogobete, pentru colaborarea excelentă, pentru că vom avea peste 22 de spitale sau clădiri de spital pe PNRR, pe politica de coeziune, pe transfrontare, pe toate părţile posibile, dar ceea ce cred că este important acum este odată să terminăm ce avem”, a declarat Pîslaru.

Preşedintele Nicuor Dan se află, marţi, în vizită la Timişoara, alături de ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, şi ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.