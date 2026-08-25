Dubai, mai aproape de investitorii români: eveniment exclusiv la București, 29–30 august

EMAX Real Estate Dubai, în parteneriat cu DAMAC Properties, aduce la București, pe 29 și 30 august 2026, un eveniment dedicat celor care vor să investească direct în piața imobiliară din Dubai. Timp de două zile, la InterContinental Athénée Palace, participanții vor putea analiza proiecte DAMAC, discuta direct oportunitățile de investiție și beneficia de condiții comerciale dedicate evenimentului, discounturi și planuri preferențiale de plată, în funcție de proiect și unitatea aleasă.

Andreea Popa și EMAX: consultanță dincolo de simpla vânzare

Fondatoarea EMAX Real Estate Dubai, Andreea Popa, activează direct pe segmentul premium al pieței din Emirate și lucrează cu dezvoltatori importanți din Dubai. EMAX oferă investitorilor un ecosistem complet: selecția și achiziția proprietății, negocierea condițiilor comerciale, property management, asistență pentru rezidență, înființarea de companii și suport pentru deschiderea conturilor bancare.

Abordarea companiei pune accent pe analiza dezvoltatorului, locației, prețului de intrare, planului de plată, cererii de închiriere și potențialului de apreciere sau exit, astfel încât proprietatea aleasă să corespundă obiectivului real al investitorului.

De ce Dubai? Cifrele explică interesul global

Dubai a încheiat 2025 cu peste 270.000 de tranzacții imobiliare, în valoare totală de peste 917 miliarde AED. Tendința a continuat în 2026: numai în primul trimestru, valoarea tranzacțiilor a ajuns la aproximativ 252 miliarde AED, cu 31% peste aceeași perioadă din anul anterior.

Atracția Dubaiului vine din combinația dintre fiscalitate competitivă, infrastructură, siguranță, conectivitate internațională, turism, cerere pentru închiriere și o piață rezidențială care, în numeroase segmente, rămâne mai accesibilă pe metru pătrat decât marile piețe premium precum Londra, Paris sau New York. În Emiratele Arabe Unite nu există un impozit federal general pe venitul persoanelor fizice, iar veniturile din investiții imobiliare deținute în capacitate personală beneficiază de un cadru fiscal foarte competitiv. Tratamentul fiscal final depinde însă de rezidența fiscală a fiecărui investitor.

Emiratele continuă să atragă proiecte globale

Un semnal important este și alegerea Emiratelor de către The Walt Disney Company și Miral pentru viitorul resort Disney de pe Yas Island, Abu Dhabi – a șaptea destinație Disney de acest tip la nivel mondial. Astfel de investiții consolidează atractivitatea turistică și economică a întregului ecosistem UAE.

DAMAC Properties, la București

Partenerul EMAX pentru eveniment este DAMAC Properties, unul dintre numele consacrate ale segmentului premium și luxury din Dubai, cu peste două decenii de activitate și proiecte rezidențiale și comunități devenite repere ale pieței. Prezența DAMAC la București oferă investitorilor români acces direct la proiecte, disponibilități și condiții de achiziție prezentate în cadrul evenimentului.

Participarea se face pe bază de înscriere. Cei interesați pot accesa pagina evenimentului pentru înregistrare și pentru detalii despre întâlnirile EMAX Real Estate Dubai × DAMAC Properties.