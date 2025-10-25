ECC România a recuperat aproape 300.000 de euro pentru consumatori, în primele nouă luni ale anului

Centrul European al Consumatorilor din România (ECC Romania) – direcție în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) – a recuperat pentru consumatori suma de 290.000 de euro, în primele nouă luni ale acestui an.

”În această perioadă, ECC Romania a instrumentat circa 4.900 de solicitări sosite de la consumatori români și peste 200 de solicitări de la consumatori din alte state-membre ale Uniunii Europene (UE), inclusiv din Norvegia, Islanda și Marea Britanie, transmise prin intermediul Centrelor Europene ale Consumatorilor din statele de reședință ale consumatorilor”, se menționează într-un comunicat de presă al structurii din România, transmis vineri AGERPRES.

Potrivit sursei citate, reclamațiile primite au cuprins cinci domenii principale, după cum urmează: transporturi (transport aerian, rutier, feroviar, naval și închirieri auto) – pondere de 28,2%, îmbrăcăminte și încălțăminte (19,1%), diverse produse și servicii (servicii financiare, obiecte de uz personal – ceasuri, bijuterii, produse pentru îngrijire, alte servicii) – pondere de 14,8%, mobilier, echipament pentru gospodărie și întreținere de rutină a gospodăriei (electrocasnice, mobilă) – 13,5%, și hoteluri și restaurante (10,2%).

Ponderea solicitărilor s-a schimbat, față de primele șase luni ale acestui an, în importantă măsură înregistrându-se, prima dată după încheierea perioadei pandemice, o scădere semnificativă a numărului de reclamații legate de serviciile de transport aerian (anulări sau întârzieri ale zborurilor).

În schimb, a crescut numărul solicitărilor legate de achiziția de diverse produse și servicii, în mod deosebit cele pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, precum și cele pentru hoteluri și restaurante, dat fiind că al treilea trimestru al anului este unul dedicat vacanțelor.

Datele citate relevă, totodată, o scădere a ponderii reclamațiilor din domeniul servicii financiare, obiecte de uz personal și produse de îngrijire.

ECC Romania face parte din Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net), care include 29 de centre din toate cele 27 de state-membre ale UE, plus Islanda, Norvegia. Centrele oferă informații, consiliere și facilitează soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor transfrontaliere.