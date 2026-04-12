Încrederea consumatorilor din SUA a atins un minim istoric

Încrederea consumatorilor americani a scăzut la un nivel record în luna aprilie, pe măsură ce temerile privind creşterea preţurilor energiei şi efectele economice mai largi ale conflictului cu Iranul s-au intensificat, potrivit unui sondaj publicat vineri de Universitatea Michigan, citat de CNBC.

Indicele principal al încrederii consumatorilor calculat de universitate a coborât la 47,6 puncte, în scădere cu 10,7% faţă de sondajul din martie şi la cel mai redus nivel înregistrat vreodată. Atât indicele condiţiilor curente, cât şi cel al aşteptărilor au înregistrat, de asemenea, scăderi lunare de două cifre.

Scăderea încrederii a coincis cu o creştere puternică a aşteptărilor privind inflaţia. Respondenţii estimează că preţurile vor creşte cu 4,8% în următoarele 12 luni, cu un punct procentual peste nivelul din martie şi cel mai ridicat nivel din august 2025. În aprilie 2025, estimarea pentru un an era de 6,5%, după anunţul preşedintelui Donald Trump privind tarifele comerciale din ”ziua eliberării”.

Comentariile respondenţilor arată că mulţi consumatori consideră conflictul cu Iranul responsabil pentru deteriorarea perspectivelor economice, a declarat Joanne Hsu, directorul sondajului.

Totuşi, Hsu a precizat că majoritatea interviurilor au fost realizate înainte de armistiţiul din 7 aprilie, ceea ce înseamnă că sondajul reflectă în principal condiţiile din luna martie.

”Este probabil ca aşteptările economice să se îmbunătăţească după ce consumatorii vor avea încredere că întreruperile de aprovizionare generate de conflictul cu Iranul s-au încheiat şi că preţurile la carburanţi s-au temperat”, a spus ea.

Publicarea sondajului a venit la scurt timp după ce Biroul de Statistică a Muncii din SUA a anunţat că indicele preţurilor de consum a crescut cu 0,9% în martie, ceea ce a ridicat rata anuală a inflaţiei la 3,3%.

Oficialii instituţiei au precizat că cea mai mare parte a creşterii a fost determinată de scumpirea energiei, în timp ce inflaţia alimentară a rămas aproape neschimbată.

Aşteptările privind inflaţia pe termen de cinci ani, incluse în sondajul Universităţii Michigan, au crescut la 3,4%, cu 0,2 puncte procentuale peste nivelul din luna precedentă, dar cu un punct procentual sub nivelul de acum un an.