Economia gâfâie și nu mai există loc de creșteri de taxe în acest an și nici în viitorul previzibil pentru că șocul va fi transmis mai departe și economia va intra într-o recesiune, a declarat, marți, Iulian Lolea, macroeconomist în cadrul Confederației Patronale Concordia, la un eveniment de specialitate.

‘O serie dintre recomandările pe care ei (OCDE, n.r.) le au pot fi aplicate sau nu pot fi aplicate. O serie dintre ele se uită în zona de creșteri de taxe, însă noi, în România, în mediul privat, am simțit-o foarte puternic în ultimul timp. Venim după doi ani de creșteri continue de taxe și economia arată foarte clar că nu mai poate. Economia gâfâie și o spunem clar și răspicat, nu mai există loc de creșteri de taxe în acest an și nici în viitorul previzibil, pentru că vom transmite mai departe șocul și economia va intra într-o recesiune greu de suportat de către toată lumea’, a spus Iulian Lolea, prezent la evenimentul de dialog strategic ‘From Stabilisation to Growth: Balancing Macro-Fiscal Discipline with Productive Relaunch’, organizat de Ministerul Finanțelor în parteneriat cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Întrebat despre soluțiile pentru a ține sub control prețurile la carburanți, el a afirmat că orice economist ar spune că plafonarea, în special pentru carburanți, nu are niciun sens.

‘Nu o să te ducă niciunde bine, o să rămâi fără combustibil sau o să ai probleme. Dar ce se poate face? Se poate acorda sprijin punctual prin reducere de accize, la fel cum se întâmplă acum pentru transportatori. Se pot face astfel de calcule, dar aici guvernul poate să știe mai bine spațiul fiscal pe care l-are. Noi, ce am spus întotdeauna, trebuie să avem responsabilitate fiscală și să încercăm ca aceste crize, pentru că ele vor tot veni, să nu ne mai prindă nepregătiți. De data aceasta ne-au prins complet nepregătiți, la fel cum s-a întâmplat și în crizele anterioare. Nu avem spațiu fiscal să ajutăm pe nimeni’, a mai declarat Iulian Lolea.

În Studiul Economic dedicat României, realizat de OCDE, organizația atrage atenția că finanțele publice ale țării s-au deteriorat semnificativ, ceea ce prezintă riscuri la adresa sustenabilității pe termen lung a finanțelor publice, iar pentru a evita acest lucru OCDE spune că este nevoie de creșterea eficienței cheltuielilor publice, precum și de extinderea bazei de impozitare și îmbunătățirea conformității fiscale.

De asemenea, documentul apreciază că recenta reformă a pensiilor, în special prin creșterea vârstei de pensionare pentru femei, limitarea pensiilor speciale și introducerea de noi reguli de indexare, este un pas pozitiv către îmbunătățirea sustenabilității sistemului de pensii și încurajarea participării forței de muncă. În același timp, România se confruntă cu o presiune tot mai mare pentru a crește cheltuielile pentru sănătate, educație, asistență socială și inovare, pentru a sprijini o creștere incluzivă. De asemenea, salariile din sectorul public reprezintă o pondere tot mai mare din cheltuielile guvernamentale, ceea ce necesită un control mai strict.